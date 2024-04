Der Tag im ÜberblickWir starten die Woche mit einer Vielfalt an Unternehmensberichten und Wirtschaftsdaten: Quartalsumsatz von Bossard in der Schweiz, Bawag Group-Hauptversammlung in Österreich und Repsols Umsatzzahlen in Spanien. Zugleich stehen wichtige Konjunkturindikatoren an: Japans Leistungsbilanz, Arbeitsmarktdaten der Schweiz, Industrie- und Handelsbilanz Deutschlands und das Sentix Investorvertrauen in der Eurozone, mit besonderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...