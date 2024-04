Der Bitcoin befindet sich seit mehreren Wochen in einer Seitwärtsphase und scheint Kraft für die nächste große Bewegung zu sammeln. Gleiches gilt für die Aktie des Kryptobörsen-Anbieters Coinbase. Doch das sogenannte Halving steht kurz bevor und könnte dafür sorgen, dass wieder Schwung in den Sektor kommt.Das Interesse der Investoren am Bitcoin ist mit der Einführung der ETFs im Januar explosionsartig angestiegen. Besonders gefragt sind nach wie vor die Produkte von BlackRock und Fidelity. Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...