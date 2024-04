In den USA konnte die DWS Group 2023 durch die Zahlung eines millionenschweren Bußgeldes Ermittlungen im Zusammenhang mit Greenwashing-Vorwürfen beilegen. Nun steht der Konzern offenbar auch in Deutschland vor einer Einigung mit den Behörden, möglicherweise aber für einen höheren Betrag als gedacht.Im heutigen Marktumfeld muss auch die DWS-Aktie Federn lassen. Zum Wochenende wird es somit also nichts mit einem neuen Angriff auf das Allzeithoch vom August 2021 bei 41,30 Euro. Allerdings könnten bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...