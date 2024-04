Ethereum News: 4 Milliarden USD in ETH von Kryptobörsen abgehoben

Ethereum ist schon seit langem die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin (BTC) und so ist es nicht verwunderlich, dass trotz allem Hype um neuere Krypto-Token der ETH-Token auch weiterhin eines der wichtigsten Assets am Krypto-Markt darstellt. Obwohl mittlerweile andere Ökosysteme gerade im Hinblick auf Non Fungible Token (NFTs) das Netzwerk in Bezug auf Aktivität überholt haben, so ist Ethereum auch als Anlagewert weiterhin bei Anlegern beliebt. Darüber hinaus sorgen Spekulationen zu kommenden Ethereum-Spot-ETFs, die bereits im Mai 2024 auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt gehandelt werden könnten, für regelmäßige Kursanstiege.

Nun zeigt ein weiterer Indikator, dass Ethereum nicht ohne Grund die zweitgrößte Marktkapitalisierung bietet, denn vermehrt scheinen Anleger wieder in Ethereum zu investieren.

Bullische Voraussetzungen für Ethereum?

Der On-Chain-Analyst Leon Waidmann hat über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) einen Graphen veröffentlicht, der einerseits anzeigt, dass immer mehr Kryptobörsen weniger liquide bezüglich des ETH-Tokens sind, da immer mehr Nutzer ihre Coins von den Börsen abziehen - beziehungsweise immer mehr Anleger überhaupt in Ethereum investieren. Andererseits scheint dazu passend der ETH-Preis immer weiter zu steigen, was ebenfalls ein wichtiges Zeichen für ein stärker werdendes Interesse an der Kryptowährung in den letzten Monaten ist.

In the last quarter, a striking $4 billion in ETH has been withdrawn from centralized exchanges.



This continued decline in exchange balances coupled with a rising price trend indicates a bullish long-term outlook that could tighten supply and points to collective confidence… pic.twitter.com/AwjKxpCrsg - Leon Waidmann | On-Chain Insights (@LeonWaidmann) April 5, 2024

Waidmann erklärt in seinem Tweet außerdem, dass das immer knapper werdende Angebot an ETH ein steigendes Vertrauen seitens der Investoren aufzeigt. Sollte das Angebot zudem weiter verknappen, während die Nachfrage steigt, so dürfte dies den Preis von Ethereum schon bald zu neuen Höhen verhelfen und selbst ein neues Allzeithoch ist durchaus in den kommenden Monaten möglich.

Bisher liegt das aktuelle Allzeithoch von Ethereum bei 4.878,26 US-Dollar und wurde im November 2021 erreicht. Allerdings liegt der ETH-Token im Augenblick mit einem Preis von 3.273,52 US-Dollar noch weit unter diesem Wert. Zwar konnte Ethereum erst Anfang des letzten Monats die Marke von 4.000 US-Dollar überschreiten, doch im Gegensatz zu Bitcoin konnte sich die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nicht einem neuen Allzeithoch annähern. So ist es auch fraglich, wie stark der Einfluss des kommenden Bitcoin-Halvings auf Ethereum als größter Altcoin sein wird.

Ethereum Marktkapitalisierung in den kommenden Jahren bei 1 Billion US-Dollar?

Zumindest der Banken-Gigant VanEck geht allerdings davon aus, dass Ethereum in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle in der Krypto-Welt übernehmen wird, als dies bereits jetzt der Fall sei. So erklärte das Finanzunternehmen in einer neuen Ethereum Prognose, dass vor allem die Ethereum-Layer-2-Lösungen bis zum Jahr 2030 eine Bewertung von bis zu 1 Billion US-Dollar erreichen werden. So sei eine bessere Skalierung in den kommenden Jahren dafür ausschlaggebend, dass Ethereum auch weiterhin einen wichtigen Platz in der Krypto-Welt behalten werde und diesen sogar ausbauen könnte.

Dabei werden vor allem fünf Kernpunkte dafür sorgen, dass Ethereum seine Dominanz im Vergleich zu anderen Altcoins noch weiter ausbauen wird:

L2-Transaktionspreise

Größe des L2-Ökosystems

verbesserte Benutzererfahrung

Erfahrung für ETH-Entwickler

bessere Vertrauensmaßnahmen

Gleichzeitig sind sich die forschenden Köpfe von VanEck sicher, dass sich die meisten Anleger in den kommenden Jahren auf einige wenige L2-Lösungen konzentrieren werden und nur wenige aktuelle und geplante Varianten überleben könnten. Gleichzeitig könnten jedoch wesentlich mehr Rollpus entstehen, die mit spezialisierten Lösungen für bestimmte Anwendungsfälle überzeugen.

Doch nicht nur Ethereum selbst wird von diesen Veränderungen profitieren, sondern auch alle Kryptowährungen, die im Ethereum-Ökosystem agieren, dürften merklich an Bedeutung gewinnen. Dies gilt besonders für die Coins, die einen Mehrwert bieten und nicht nur als reines Investitionsobjekt fungieren.

Revolution des Transportwesens: eTukTuk bietet moderne Lösungen für aktuelle Probleme

Ein Beispiel für einen solchen Token könnte eTukTuk ($TUK) darstellen, denn während die E-Mobilität in westlichen Ländern immer weiter voranschreitet, so ist dieser Trend gerade in Schwellenländern noch nicht angekommen. So gibt es laut dem offiziellen Whitepaper des Krypto-Projekts weltweit über 270 Millionen Tuk Tuks, die als motorbetriebene Dreiräder ideal für den Verkehr einer Großstadt ausgerüstet sind. Die kompakten und äußerst flexibel einsetzbaren Fahrzeuge werden vor allem in Schwellenländern in Asien, Afrika und Südamerika eingesetzt und transportieren dort Personen und Waren.

Allerdings sind die Motoren der aktuellen Modelle häufig sogar weniger effizient als bei einem Automobil und verbrauchen deshalb viel Benzin und Energie. Dies möchte eTukTuk ändern, indem es nicht nur eine Alternative in Form von E-Motoren bietet, sondern auch durch einen simplen und effizienten Aufbau der eigenen Tuk Tuks möglichst viele Käufer anspricht, da der Preis gering gehalten werden kann.

Bereits seit fünf Jahren befindet sich eTukTuk schon in der Planung, hat nun allerdings erst die Vorverkaufsphase für den nativen $TUK-Token begonnen. Dieser soll das gesamte Ökosystem stabilisieren und dafür sorgen, dass die Kryptowährung über die Grenzen der verschiedenen Länder hinaus als Zahlungsmittel fungiert. So können sich die Fahrer zum Beispiel mit dem $TUK-Token einfach über eine aktuell in der Entwicklung befindliche App bezahlen lassen. Auch das Tanken an E-Ladesäulen, die in den kommenden Jahren in vielen Ländern aufgebaut werden, soll dann mit Hilfe des Krypto-Coins vereinfacht werden.

