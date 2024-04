Rüstungs-Aktien sind die Top-Performer an der Börse in diesem Jahr, mit einem Kursplus von rund 70 Prozent schlägt das Hensoldt-Papier die Benchmarks um Längen. Viele Anleger haben den Einstieg verpasst und hoffen deshalb auf einen Rücksetzer bei der Aktie. Der könnte sich nach einem Analystenkommentar einstellen.Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 39,50 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs verwies in einer am Freitag vorliegenden ...

