DJ Allianz-Tochter AGCS trennt sich von Geschäftsbereichen in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Allianz-Spezialversicherer AGCS gibt Teile seines Geschäfts in den USA ab. Wie der Konzern mitteilte, verkauft die AGCS ihr Geschäft mit Versicherungen für mittelgroße Unternehmen sowie für die Unterhaltungsbranche an Arch Insurance. Der Transaktionswert beträgt insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar.

Knapp 500 Mitarbeiter der Allianz wechseln zu Arch als Teil der Vereinbarung. Die Geschäfte, die übertragen werden, haben 2023 Bruttoprämien von insgesamt 1,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet. AGCS will sich in den USA auf Großunternehmen und Spezialversicherungen konzentrieren. Arch Insurance North America ist eine Tochter der Arch Capital Group in Bermuda.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2024 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.