Wochenausblick: EZB-Sitzung, Hauptversammlungen und Start der Berichtssaison

Nach sieben Wochen mit Kursgewinnen, legte der DAX® in der zurückliegenden Woche den Rückwärtsgang ein. Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA und eine Andeutung von US-Notenbänker Neel Kashkari, vertrieben Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA. Kommende Woche stehen erneut einige wichtige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Zudem steht das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung und die EZB-Zinsentscheidung im Fokus. Darüberhinaus startet die Berichtssaison.

In der zurückliegenden Woche zeigten sich vor allem bei langfristigen Staatspapieren große Schwankungen. Dabei stieg die Rendite 10-jähriger US-Papiere gegenüber der Vorwoche im 17 Basispunkte auf 4,37 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Bundesanleihen legte um 10 Basispunkte auf 2,4 Prozent zu. Bei Kurzläufern war die Handelsspanne deutlich kleiner. Zu den großen Gewinnern dieser Entwicklung zählten erneut Edelmetalle wie Gold und Silber. Dabei stieg der Goldpreis zum Wochenschluss auf 2.320 US-Dollar und der Silberpreis auf 27,20 US-Dollar. Am Ölmarkt haben die Bullen das Zepter in der Hand. So stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 91,15 US-Dollar - dem höchsten Stand seit Oktober 2023.

Die Konsolidierung im DAX® wurde von der Mehrheit der Mitglieder getragen. Zu den größten Wochenverlierern zählten die Aktien von Sartorius, Vonovia und Zalando. Gegen den Trend zulegen konnten unter anderem BMW, Commerzbank und Siemens Energy. In der zweiten Reihe zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Aktien von Aroundtown, Carl Zeiss Meditec und Hugo Boss büßten unter den MDAX®-Titeln am meisten ein. Allerdings gab es auch hier ein paar wenige Gewinner. Mit Befesa, Delivery Hero und Lanxess schoben sich drei Titel zweistellig nach oben.

Kommende Woche werden unter anderem Barry Callebaut, Citigroup, Gerresheimer, Givaudan, J.P. Morgan und Wells Fargo Geschäftszahlen veröffentlichen. Zudem laden unter anderem Airbus, Beiersdorf und Deutsche Telekom zur Hauptversammlung.

MONDAY APRIL 8, 2024

Germany-Trade

Germany-Industrial production

Euro Zone-Sentix Index

French, German, Italian ministers meet in Paris to discuss EU industrial policy.

TUESDAY APRIL 9, 2024

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari speaks in Missoula, Mont.

European Commission seminar on effectiveness of the EU's recovery and resilience scheme

WEDNESDAY APRIL 10, 2024

WTO issues global trade growth forecast

United States-CPI

Federal Reserve Board Governor Bowman discusses "Basel Capital Requirements".

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee participates virtually in moderated Q&A

Federal Open Market Committee issues minutes from March 19-20 meeting

THURSDAY APRIL 11, 2024

China (Mainland)-Inflation

ECB rate decision: rates on hold but cut in June comes into view.

United States-PPI demand

United States-Jobless

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks to housing symposium.

Euro zone finance ministers to discuss inflation, competitiveness, digital euro:

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks on the economy.

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks in Kansas City, Mo

FRIDAY APRIL 12, 2024

China (Mainland)-Trade

China (Mainland)-Trade balance

UK releases February GDP data, as end to recession eyed

Germany-Inflation Final

France-Inflation Final

EU finance ministers meet for monthly talks

United States-Imports/Exports

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks in New Orleans, La.

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks at Fintech event.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.210/18.285/18.408/18.466/18.516/18.754 Punkte Unterstützungsmarken: 18.029/18.135 Punkte Der DAX® sackte zum Wochenschluss zeitweise auf 18.090 Punkte nach unten. Im späten Handel konnte sich der Index jedoch vom Tagestief etwas distanzieren. Damit bleibt die Unterstützungsmarke bei 18.135 Punkten zunächst intakt. Neue Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb von 18.210 Punkte mit dem Ziel 18.285/18,408 Punkte. Solange Signale für eine Trendwende auf sich warten lassen, muss mit weiteren Rücksetzern bis 18.029 Punkte gerechnet werden.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC2WCN 31,39 15.040,565384 15.040,565384 5,79 Open End DAX® HD1421 16,30 16.547,297043 16.547,297043 11,16 Open End DAX® HD30RE 9,95 17.189,956343 17.189,956343 18,27 Open End DAX® HD3LJV 4,87 17.707,900326 17.707,900326 37,44 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.04.2024; 17:10 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD3QLZ

33,91 21.561,218485 21.561,218485 -5,37 Open End DAX® HD06YN 13,85 19.560,256676 19.560,256676 -13,12 Open End DAX® HD1U8A 11,07 19.278,729385 19.278,729385 -16,42 Open End DAX® HD1927 9,42 19.107,324573 19.107,324573 -19,31 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.04.2024; 17:10 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!