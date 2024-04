FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Q1-Umsatz

11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

15:30 NOR: Equinor, ESG Day

18:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz



DEU: Tui AG, Aufnahme im Prime Standard



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/24

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 3/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 4/24

12:00 IRL: Industrieproduktion 2/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Deutsch-französisch-italienisches Ministertreffen zu europäischer Industriepolitik Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck berät gemeinsam mit seinen französischen und italienischen Kollegen Bruno Le Maire und Adolfo Urso über europäische Industriepolitik. +14.00 Pressekonferenz



DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Rheinland-Pfalz + 16.15 Uhr: Symbolischer Spatenstich für neue Produktionsstätte der Lilly Deutschland GmbH in Alzey mit Scholz, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

USA: US-Präsident Biden reist nach Wisconsin und Illinois In Madison, Wisconsin, will Biden eine Rede zu Kostensenkungen für die Menschen in den USA halten. Anschließend will er an einer Wahlkampfveranstaltung in Chicago, Illinois, teilnehmen.

USA/CHN: US-Finanzministerin Yellen beendet mehrtägigen China-Besuch mit Pressekonferenz

BEL: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag °





