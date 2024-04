TOM FORD gab heute bekannt, dass Dexter King zum Senior-Vizepräsident und globalen Geschäftsführer von TOM FORD BEAUTY ernannt wurde. King wird diese Rolle mit Wirkung zum 1. April 2024 übernehmen und weiterhin an Guillaume Jesel, Präsident und CEO, TOM FORD und Luxury Business Development, The Estée Lauder Companies, berichten. King wird außerdem Mitglied des Extended Executive Leadership Teams von The Estée Lauder Companies (NYSE:EL).

King ist seit neun Jahren für TOM FORD BEAUTY tätig und bekleidete eine Reihe wichtiger Führungspositionen, zuletzt als Senior-Vizepräsident (SVP), globales Marketing und Strategie, und davor als SVP, Geschäftsführer, internationale und globale Strategie. In enger Zusammenarbeit mit Jesel und unter Kings Leitung für Strategie und Internationales hat die Marke TOM FORD wichtige Düfte in den Luxusbereich gebracht, ihre Vertriebsstrategie beschleunigt und außergewöhnliches Wachstum und Marktanteilsgewinne in wichtigen Märkten erzielt.

"Dexters facettenreiche Führungserfahrung bei TOM FORD BEAUTY hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Marke ein außergewöhnliches globales Wachstum erzielen konnte", so Jesel. "Sein tiefgreifendes Verständnis von Luxus, die Bedeutung einer aufstrebenden lokalen Relevanz und sein Wissen um die strategischen Wachstumschancen im Luxussektor machen ihn zum idealen Mann, um die anhaltende globale Dynamik von TOM FORD BEAUTY zu leiten."

In seiner neuen Rolle wird King das TOM FORD BEAUTY Team in allen Aspekten der strategischen Wachstumspläne für die Kategorien, Vertriebskanäle und Regionen leiten. Er wird sich darauf konzentrieren, die Positionierung der Marke im Bereich Luxusschönheit durch erstklassige Innovationen in den Bereichen Make-up, Parfüm und Hautpflege voranzutreiben und das für die Marke charakteristische, aufstrebende Storytelling von modernem Luxus-Glamour und der Verstärkung individueller Schönheit weiter voranzutreiben.

Bevor er zu TOM FORD BEAUTY kam, arbeitete King in Strategie- und Marketingpositionen mit wachsender Verantwortung bei Unternehmen wie McKinsey Company, Diageo und Moët Hennessy. King hat einen Master of Business Administration von der Fuqua School of Business an der Duke University und einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften von der University of Virginia.

Über TOM FORD

TOM FORD IST EIN GLOBALES DESIGNHAUS, DAS AUSSERGEWÖHNLICHE LUXUSPRODUKTE IN DEN BEREICHEN DAMEN- UND HERRENMODE, ACCESSOIRES, BRILLEN UND SCHÖNHEIT ANBIETET. DIE 2005 VON TOM FORD GEGRÜNDETE MARKE IST HEUTE IN MEHR ALS 100 MÄRKTEN WELTWEIT VERTRETEN UND GILT ALS ARCHITEKT DES LUXUS-GLAMOURS. 2023 WURDE ESTÉE LAUDER ZUM ALLEINIGEN EIGENTÜMER DER MARKE TOM FORD UND IHRES GESAMTEN GEISTIGEN EIGENTUMS. IM APRIL 2023 WURDE PETER HAWKINGS ZUM KREATIVDIREKTOR VON TOM FORD ERNANNT.

Über TOM FORD BEAUTY

TOM FORD IST EIN GLOBALES DESIGNHAUS, DAS AUSSERGEWÖHNLICHE LUXUSPRODUKTE IN DEN BEREICHEN DAMEN- UND HERRENMODE, ACCESSOIRES, BRILLEN UND SCHÖNHEIT ANBIETET. 2005 VON TOM FORD GEGRÜNDET, IST DIE MARKE HEUTE IN MEHR ALS 100 MÄRKTEN WELTWEIT VERTRETEN UND GILT ALS ARCHITEKT DES LUXURIÖSEN GLAMOURS. TOM FORD BEAUTY WURDE ENTWICKELT, UM DIE INDIVIDUELLE SCHÖNHEIT MIT EINER KOLLEKTION VON PRÄCHTIGEN KOSMETIKA, AUSSERGEWÖHNLICHEN DÜFTEN UND FORTSCHRITTLICHER HAUTPFLEGE ZU VERSTÄRKEN.

