DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Beschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet

Das Beschäftigungswachstum in den USA hat sich im März entgegen den Erwartungen verstärkt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 303.000 zusätzliche Stellen. Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 200.000 Jobs erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden zudem kumuliert um 22.000 Jobs nach oben revidiert. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank wie erwartet auf 3,8 (3,9) Prozent. Die Erwerbsquote stieg auf 62,7 (62,5) Prozent. Die US-Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,35 Prozent oder 0,12 US-Dollar auf 34,69 Dollar. Im Jahresvergleich sie um 4,1 Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 4,1 Prozent erwartet. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden stieg um 0,1 auf 34,4 Stunden.

Drohnen-Operateure missachteten bei Angriff auf Gaza-Helfer Regeln

Das israelische Drohnenteam, das sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet hat, verfügte nicht über die nötigen Beweise, um die Angriffe anzuordnen, und verstieß außerdem zweimal gegen die Operationsregeln, wie eine Untersuchung des israelischen Militärs ergab. Das Team hatte Anfang dieser Woche nacheinander drei Fahrzeuge der Hilfsorganisation World Central Kitchen angegriffen. Anlass war, dass einer der Fahrzeuginsassen einen Riemen über der Schulter hatte - möglicherweise eine Tasche, die für eine Waffe gehalten wurde. Das sei nicht ausreichend gewesen, um den Angriff auf das Fahrzeug dieses Passagiers oder die beiden anderen Fahrzeuge des Konvois zu rechtfertigen, sagte ein Militärangehöriger. Zwei Offiziere seien entlassen und drei verwarnt worden.

Erdbeben der Stärke 4,7 erschüttert New York City und Nordosten der USA

Ein Erdbeben der Stärke 4,7 hat am Freitagmorgen (Ortszeit) nach vorläufiger Schätzung des U.S. Geological Survey (USGS) den Nordosten der USA erschüttert und ließ unter anderem New York City und den Norden von New Jersey kurzzeitig erzittern. Das Erdbeben ereignete sich nach Angaben des USGS um 10:23 Uhr Ostküstenzeit (16:23 Uhr MESZ) knapp 6,5 Kilometer nordnordöstlich von Whitehouse Station, New Jersey, und schien einige Sekunden zu dauern.

KANADA

März Arbeitslosenquote 6,1% (Feb: 5,8%

März Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,9%

März Beschäftigte -2.200 gg Feb

März Beschäftigte PROGNOSE: +25.000

März Stundenlöhne +5,1% gg Vorjahr

März Erwerbsfähige +57.700 gg Feb

März Erwerbsquote 65,3% (Feb: 65,3%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.