WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Vereinigten Staaten ist das Volumen der Verbraucherkredite im Februar nahezu wie von Experten vorhergesagt gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat habe die Kreditvergabe um 14,13 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 15,00 Milliarden Dollar gerechnet. Im Vormonat war die Kreditvergabe um revidierte 17,68 Milliarden Dollar gestiegen. Zunächst war ein Zuwachs um 19,50 Milliarden Dollar ermittelt worden./he/ajx