Green Bitcoin verzeichnet am ersten Listungstag über 200 Wal-Transaktionen

Bereits am ersten Listungstag konnte der nachhaltige Green Bitcoin um mehr als 51 % zulegen, nachdem er um 15:00 Uhr erstmalig zum Handel freigegeben wurde. Ausgelöst wurde diese Kursexplosion durch die Beteiligung unterschiedlicher Wale, von denen einer Coins im Wert von 44.000 USD erworben hat.

Nachdem der $GBTC-Coin für einen Preis von 1,27 USD gelistet wurde, schoss er durch die Nachfrage der Wale bereits innerhalb der ersten 5 Minuten auf ein Hoch von 1,92 USD. Aufgrund des hohen Anstiegs kam es dann wiederum zu Gewinnmitnahmen, welche einen Abverkauf bis auf 0,53 USD verursacht haben, was einem Verlust von 58 % entspricht.

Aufgrund dieser Entwicklungen hat nun das Team von Green Bitcoin angekündigt, dass es sich persönlich um diese Angelegenheit kümmern will. So ist als Nächstes ein Rückkaufprogramm geplant, was auch bei vielen der großen Aktien einer der Hauptkurstreiber ist. Dies könnte in einer ähnlich spektakulären Entwicklung für Green Bitcoin resultieren.

Neben dem Coin-Rückkaufprogramm hat das Team auch 200.000 USD an Liquidität gesperrt. Freigegeben wird sie erst in einem Jahr, sodass die Anleger mindestens so lange von einem besseren Handelsumfeld profitieren können. Denn auf diese Weise kann der Preisdruck reduziert werden.

Das nützliche und verlockende Predict-to-Earn-Verfahren wird durch die Notierung einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Ebenso können die Interessierten, die beim stark gefragten Vorverkauf zu spät gekommen sind, jetzt ihre Chance nutzen.

Schon in der nächsten Woche ist eine weitere Listung geplant, dieses Mal jedoch an einer zentralen Kryptobörse. Dies spricht für die Seriosität des Projekts, dass die Due Diligence der Exchange bestanden hat.

Leider gibt es bisher nur wenige Informationen über das nächste Listing. Möglicherweise kann es sich dabei sogar um die größte zentrale Kryptobörse Binance oder eine andere bedeutende Exchange handeln. Auf den Fall soll am 11. April das CEX-Listing und am 18. April ein Update für das Gamifizierungs-Protokoll folgen.

Jetzt Green Bitcoin entdecken!

Was genau ist das gamifizierte Green Staking von Green Bitcoin?

Die Begeisterung der Krypto-Community bezüglich Green Bitcoin ist groß. Dies lässt sich nicht nur an dem erfolgreichen Presale erkennen, welcher weit vor dem ursprünglich geplanten Termin ausverkauft wurde. Insgesamt konnten auf diese Weise 9,6 Mio. USD für die nachhaltige Bitcoin-Alternative erzielt werden.

Das Prinzip hinter dem gamifizierten grünen Staking ist relativ simpel. Die Investoren benötigen nur ein paar Coins von Green Bitcoin, welche sie anschließend in dem Staking-Pool einsetzen, um von einem passiven Einkommen von derzeit 71 % sowie weiteren 15 % durch Sperrzeiträume von bis zu 6 Monaten zu profitieren.

Überdies erhalten sie auf diese Weise die Berechtigung, dass sie an den Preisprognosen des Ökosystems teilnehmen können. Abgegeben werden können die Vorhersagen täglich, sodass es immer wieder neue Gewinnchancen gibt und die Nutzer regelmäßig zurückkommen.

Bei den Preisprognosen müssen sie sich nur darauf festlegen, ob der Kurs von Bitcoin innerhalb des nächsten Tages steigen oder fallen wird. Sollten die Einschätzungen richtig liegen, so bekommen die Gewinner einen Anteil des täglichen Preispools. Die Höhe der Belohnungen hängt dabei von der Anzahl der gestakten Coins ab.

Durch die Sperrzeiten des Stakings wird das Angebot der verfügbaren Green Bitcoin reduziert. Dies bewirkt wiederum bei gleichbleibender Nachfrage tendenziell steigende Preise. Sollte hingegen der Kurs von Green Bitcoin weiter steigen, werden die Investoren noch stärker zum Halten motiviert.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren!

$GBTC will veraltete und umweltschädliche Technologie von BTC ersetzen

Zwar handelt es sich bei Bitcoin um die etablierteste und am höchsten bewertete Kryptowährung, jedoch will das Team von Green Bitcoin die veraltete Technologie der ersten Generation in den Schatten stellen, wie es auch das Streaming mit der Schallplatte getan hat.

Das umweltschädliche Proof-of-Work-Konsensverfahren von Bitcoin hat einen enormen Stromverbrauch von 1.173.000 Wh pro Transaktion. Im Gegensatz dazu konnte Green Bitcoin mithilfe eines besonders umweltfreundlichen Proof-of-Stake-Verfahrens diesen Wert auf 34 Wh reduzieren. Somit kann ein bedeutender Anteil von 99,99 % des Stroms pro Transaktion eingespart werden.

Dies macht den Green Bitcoin auch robuster im Vergleich zu den Proof-of-Work-Blockchains. Denn es gibt heute eine wachsende Anzahl von Ländern, welche über ein Verbot von PoW und das Kryptomining nachdenken oder dies schon umgesetzt haben. Dies könnte nicht nur die Sicherheit der PoW-Blockchains, sondern auch deren Existenzen gefährden.

Wie auch von dem Original gibt es von Green Bitcoin insgesamt 21 Mio. Token, von denen im Gegensatz zu anderen Blockchains wie Ethereum und Dogecoin keine weiteren geschürft werden können. Dies macht den $GBTC-Coin seltener und wertstabiler, da es sich mit den Tokenomics an Bitcoin und Gold orientiert.

Jetzt in Green Bitcoin investieren!

Green Bitcoin startet in einem optimalen Marktumfeld

Einige Analysten erwarten, dass das Jahr 2024 als eines der bedeutendsten in die Geschichte der Kryptowährungen eingehen wird. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie die gestiegene Akzeptanz der institutionellen Investoren, die Halving-Angebotsverknappung und die danach bisher immer erfolgten Kursexplosionen sowie die leichtere Zugänglichkeit und hohe Nachfrage durch die Bitcoin-ETFs.

Der Kurs von Bitcoin wird maßgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Kommt etwas häufig vor, wie beispielsweise Kieselsteine, so ist es weniger Wert als seltene Edelsteine. Ebenso verhält es sich bei Kryptowährungen, wenn das Angebot fällt oder die Nachfrage steigt, so wirkt sich die positiv auf den Kursverlauf aus und vice versa.

Neben Bitcoin werden aber auch andere Kryptowährungen durch die hohe positive Korrelation mit nach oben gezogen. Vor allem die Altcoins steigen dann noch stärker als BTC, da sie mit niedrigen Marktkapitalisierungen noch wesentlich günstiger bewertet sind. Da das Halving am 19. April erwartet wird, ist der optimierte Green Bitcoin gut für Kursausbrüche positioniert.

Allerdings sollten Investoren dabei auch berücksichtigen, dass Kryptowährungen sehr volatil sind. Somit kommt es neben starken Kursanstiegen auch immer wieder zu Korrekturen, die selbst in einem Bullenmarkt bei 20 bis 40 % liegen können.

Mithilfe von Green Bitcoin müssen Sie hingegen nur korrekte Preisprognosen abgeben und können täglich Gewinne erzielen. Wenn Sie noch weitere Informationen suchen, so steht Ihnen auch das sogenannte Green Paper zur Verfügung.

Jetzt $GBTC-Coins kaufen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.