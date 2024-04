Meme Coin Tradern entgehen Millionen Dollar, weil sie diese Coins zu früh verkauft haben

Wer sich mit Kryptowährungen befasst, kommt wohl auch früher oder später mit Meme Coins in Kontakt. Auch wenn Kryptowährungen ohnehin schon für ihre extrem hohen Gewinnchancen bekannt sind, sind die Renditen, die man mit Meme Coins erzielen kann, nochmal deutlich höher. Natürlich ist das auch mit einem höheren Risiko verbunden, da der Großteil der Meme Coins schon bald nach dem Launch wieder in Bedeutungslosigkeit versinkt und Rug Pulls an der Tagesordnung stehen. Bei den folgenden Coins hätten Trader aber Millionen verdient, wenn sie nicht zu früh verkauft hätten.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat ist heute der drittgrößte Meme Coin nach Marktkapitalisierung und hat inzwischen sogar PEPE überholt. Noch vor einer Woche war der Coin fast 5 Milliarden Dollar wert, während erst Anfang März die Milliarden Dollar Marke überschritten wurde. Wer hier vor ein paar Wochen investiert war, hätte also schnell das 5- bis 10-fache aus seinem Kapital machen können. Ein Trader hat investiert, noch lange bevor der Coin bekannt wurde und hat sich früh WIF-Token im Wert von 10.000 Dollar gekauft.

Würde er seine Coins noch heute halten, hätte er inzwischen über 150 Millionen Dollar verdient. In Wahrheit ist es aber nach seinem Kauf zu einem Rücksetzer gekommen, sodass der anonyme Investor mit einem Verlust von 50 % ausgestiegen ist und somit 5.000 Dollar verloren hat. Die Entscheidung dürfte er heute wohl noch bereuen. Allerdings ist das kein Einzelfall. Auch bei anderen Meme Coins waren Anleger zu ungeduldig und haben sich Millionen Dollar Gewinne entgehen lassen.

35 Millionen Dollar Gewinnchance mit DEGEN

Neben dem Trader, der WIF zu früh verkauft hat, veröffentlicht Arkham auf X auch noch vier weitere Fälle, bei denen Käufer spektakuläre Gewinne erzielt hätten, wenn sie ihre Coins länger gehalten hätten. Ein Anleger hat DEGEN früh nach dem Start um 1.400 Dollar gekauft. Zwar hat er seine Token nicht mit Verlust gekauft wie im Fall von WIF, sondern mit einem Gewinn von 100 %, ärgern könnte er sich heute aber trotzdem. Natürlich würde man sich in jeder anderen Anlageklasse über eine Rendite von 100 % sehr freuen. Die Freude wird nur weniger, wenn man weiß, dass man statt einem Gewinn von 1.400 Dollar heute ein Plus von über 35 Millionen Dollar haben könnte, wenn man seine Coins bis heute gehalten hätte.

Auch mit BODEN, Book of Meme (BOME) und Brett haben sich Trader, die zu früh verkauft haben, Gewinne in Millionenhöhe entgehen lassen. Im Netz gehen die Diskussionen darüber weit auseinander. Während die einen der Meinung sind, dass man alles richtig gemacht hat, solange man im Plus verkauft hat, verstehen andere nicht, warum man in Meme Coins investiert, wenn man nicht bereit ist, ein paar Tage oder Wochen zu warten, wie sich der Coin entwickelt.

So oder so machen die oben genannten Fälle schnell deutlich, welches Gewinnpotenzial Meme Coins mit sich bringen. Renditen von tausenden Prozent sind hier leicht möglich und können oft sogar schon über Nacht erzielt werden. Mit Slothana ($SLOTH) steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, bei dem das gelingen könnte.

Slothana explodiert im Presale

Natürlich weiß man im Vorhinein nie, welcher Meme Coin durch die Decke geht und welcher nicht. Im Fall von Slothana ($SLOTH) deutet derzeit aber alles auf einen Raketenstart hin. Der Coin ist derzeit noch im Presale erhältlich und in weniger als 2 Wochen haben Investoren SOL im Wert von mehr als 8,5 Millionen Dollar an die Wallet der Entwickler geschickt, um von Anfang an dabei zu sein, wenn der neue Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Eine so hohe Nachfrage in einer so frühen Phase deutet darauf hin, dass es sich hier um den nächsten großen Meme Coin im Solana-Ökosystem handeln könnte.

($SLOTH kaufen - Quelle: Slothana Website)

Um am Vorverkauf teilnehmen zu können, können Interessenten SOL an die Wallet senden, die auf der Website angegeben ist, und erhalten dafür die $SLOTH-Token beim Launch per Airdrop. Allerdings müssen Käufer darauf achten, die SOL von einer selbstverwalteten Wallet zu senden, da man den Airdrop nicht empfangen kann, wenn man direkt von einer Kryptobörse SOL verschickt. Das Launch-Datum steht zwar noch nicht fest, allerdings deutet die hohe Nachfrage während des Presales darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern könnte, bis $SLOTH auf den Markt kommt und beim Handelsstart eine Kursexplosion von tausenden Prozent hinlegen könnte.

