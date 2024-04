TALLINN, Estland, April 05, 2024, um Estland dabei zu helfen, sein Ziel von 100 % erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen dieser Kooperation arbeitet Zero Terrain eng mit der Regierung zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die die Realisierung des Pumpspeicherkraftwerksprojekts (Pumped-Hydro Energy Storage, PHS) in Estland ermöglichen, einschließlich der Unterstützung bei der Kapitalsicherung und der Bewältigung der Herausforderungen des Marktes.



Außerdem erhält Zero Terrain einen Zuschuss von 1,98 Mio. Euro aus dem staatlichen Programm für angewandte Forschung, um die Entwicklung von Zero Terrain-Projekten in Estland und den Technologieexport zu unterstützen.

Das unterirdische Langzeit-Energiespeicherkraftwerk Zero Terrain Paldiski 500 MW ist eine bedeutende Weiterentwicklung der herkömmlichen PHS-Technologie, die es ermöglicht, überall zu bauen, sogar auf flachem Land.

Das Zero Terrain Paldiski stellt einen bemerkenswerten Meilenstein im Energiesystem des Landes dar. Das Paldiski-Pumpspeicherkraftwerk ist ein EU-Projekt von gemeinsamem Interesse (Project of Common Interest, PCI-Projekt). Es ist das einzige Pumpspeicherkraftwerk auf der grünen Wiese im nördlichen Ostseeraum und wird auch die größte Anlage des Landes sein.

"Die Unterzeichnung der Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von Zero Terrain in eine saubere und sichere Energiezukunft. Wir sind der Meinung, dass es kein von erneuerbaren Energien angetriebenes Energiesystem ohne groß angelegte, lang anhaltende Energiespeicherung geben kann. Diese Zusammenarbeit ist ein Zeichen für die Kooperation und das Engagement, positive Veränderungen in der estnischen Landschaft der erneuerbaren Energien voranzutreiben", so Peep Siitam, Gründer und CEO von Zero Terrain.

Estlands erstes Langzeit-Energiespeicherprojekt, Zero Terrain Paldiski, erhielt im Dezember 2022 die wichtigsten Baugenehmigungen. Der Bau des ersten Pumpspeicherkraftwerks des Landes wird im Jahr 2025 beginnen . Während des nominalen Betriebszyklus von 12 Stunden erzeugt Zero Terrain Paldiski 6 GWh Strom für das Netz, was etwas mehr ist als der durchschnittliche Tagesverbrauch aller estnischen Haushalte.

Zero Terrain erhält außerdem einen Zuschuss von 1,98 Mio. Euro aus dem staatlichen Programm für angewandte Forschung. Laut Siitam wird der Zuschuss dazu verwendet, das modulare Design von Zero Terrain weiterzuentwickeln, Entwicklungsaktivitäten in anderen Ländern zu starten und neue Investoren in Zero Terrain Paldiski, Estland, einzubinden.

"Zero Terrain entwickelt eine groß angelegte Energiespeichertechnologie, die es Estland und anderen Ländern ermöglicht, in größerem Umfang auf erneuerbare Energien umzusteigen, da die konventionelle PHS-Technologie so weit fortgeschritten ist", so Arbo Reino, ein Energieexperte der Estnischen Agentur für Wirtschaft und Innovation.

"Der weltweite Bedarf an Langzeit-Energiespeicherkapazitäten (Long-Duration Energy Storage, LDES) ist unbestreitbar. Bis 2040 werden weltweit 85-120 TWh-Stunden LDES benötigt (McKinsey, 2021), daher ist das Interesse an unserer Technologie und unserem Projekt groß, insbesondere in Regionen, in denen die traditionelle PHS aufgrund geografischer Beschränkungen nicht umgesetzt werden konnte", erklärt Siitam.

Zero Terrain ist im gemeinsamen Besitz des estnischen Energieunternehmens AS Alexela, des baltisch-polnischen Unternehmens für erneuerbare Energien Sunly AS, Vool OÜ, Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ und Ronnivara OÜ.

Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hedwig.Meidra@zeroterrain.com