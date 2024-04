Es ist ein neuer Wind an den Märkten zu spüren. Die fulminante Rallye der letzten Wochen und Monate ist ein wenig zum Erliegen gekommen, was sich besonders bei den lange Zeit schwer gehypten KI-Aktien zeigt. Es deuten aber noch immer an vielen Stellen Vorzeichen in Richtung Norden. Besonders gefragt sind momentan aber vergleichsweise unspektakuläre Titel.Einmal mehr auf der Gewinnerseite landete die Aktie von TUI (DE000TUAG505), und das nicht zu knapp. Kursgewinne von 3,5 Prozent beförderten den Titel auf 7,74 Euro, was auf Schlusskursbasis einem frischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...