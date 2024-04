Die Aktien der Trump Media & Technology Group sackten am Freitag um über elf Prozent ab und zählten damit zu den größten Verlierern an der Wall Street. Die Partystimmung nach dem Börsengang ist längst verfolgen. Allein Donald Trump hat durch die Kursverluste der vergangenen Tage rund zwei Milliarden Dollar eingebüßt. Am 26. März waren die Aktien von Trump Media auf bis zu 79,38 Dollar gestiegen. Es war der erste Handelstag der Aktie an der Nasdaq und es herrschte Feierstimmung - unter den Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...