Cloudflare betritt einen neuen Markt; die Übernahme wird die Beobachtungstools innerhalb der Entwicklerplattform von Cloudflare verbessern, um mit den sich entwickelnden Anforderungen moderner Webanwendungen Schritt zu halten

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gab heute mit der Übernahme von Baselime, der Cloud-nativen Beobachtungsplattform, den Einstieg in den Beobachtungsmarkt bekannt. Durch die Integration der Technologie von Baselime mit der Entwicklerplattform wird Cloudflare einzigartig positioniert sein, um tiefgreifendes Wissen über serverlose Plattformen und die Erfahrung von Entwicklern zusammenzubringen, um die Herausforderungen der Beobachtbarkeit für serverlose Apps zu lösen. Heutzutage werden ganze Anwendungen auf serverlosen Architekturen aufgebaut, von der Datenverarbeitung über Datenbanken, Speicher, Warteschlangen und mehr. Dennoch wird die Beobachtbarkeit oft als eine der Schwächen von Serverless-Architekturen angesehen. Sie tauschen die Transparenz des Anwendungsverhaltens gegen eine skalierbare Infrastruktur, die nicht verwaltet werden muss. Das Erstellen und Debuggen von Produktionsanwendungen erfordert die Fähigkeit, Trends und Muster zu verstehen, Leistungsengpässe zu erkennen und Fehler zu isolieren, um die kontinuierliche Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Der Zugang zu dieser Transparenz, vorzugsweise innerhalb einer Plattform, ist ein entscheidender Faktor für Entwickler bei der Auswahl einer Plattform, auf der sie aufbauen möchten.

"Zwei Millionen Entwickler, die auf Cloudflare aufbauen, vertrauen darauf, dass wir sie bei der globalen Skalierung ihrer Anwendungen unterstützen, aber sie haben immer noch Schwierigkeiten, das Verhalten ihrer Cloud-Anwendungen zu verstehen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir glauben, dass es für die führende Entwicklerplattform von entscheidender Bedeutung ist, die besten Beobachtungstools integriert zu haben. Baselime hat den Standard für serverlose Beobachtbarkeit angehoben, und wir können diese Erkenntnisse für jeden Entwickler, der auf unserer Plattform aufbaut, weiter erschließen."

Mit dieser Übernahme steigt Cloudflare in den Markt der Beobachtbarkeit ein, um Entwicklern die Bereitstellung von Diensten in der Produktion zu ermöglichen. So können Teams erkennen, wann eine Veröffentlichung schief gelaufen ist und zurückgenommen werden muss, Fehler und Regressionen untersuchen, die Leistung optimieren und vieles mehr. Entwickler werden auch von der Möglichkeit profitieren, die Kosten ihrer serverlosen Anwendungen zu optimieren, indem sie die Rate der gestellten Anfragen verstehen und die Quellen der Latenz analysieren.

With this acquisition, Baselime will be integrated into Cloudflare's developer platform, helping Mit dieser Übernahme wird Baselime in die Entwicklerplattform von Cloudflare integriert und hilft Entwicklern, die Grenzen der modernen Observabilität zu erweitern:

um ihre Beobachtungsdaten über Tausende von möglichen Feldern und Werten zu analysieren, um alle Fehler, Anfragen oder Leistungsprobleme für bestimmte Benutzer oder für ihre gesamten Anwendungen aufzudecken.

um OpenTelemetry-basierte Tools und Standards zu ermöglichen und die Integration mit einer Vielzahl von Anwendungsframeworks und Cloud-Anbietern zu erleichtern. Diese Tools und Standards ermöglichen es Entwicklern, ihre Anwendungen auf einfache und konsistente Weise mit umfangreichen Beobachtungsdaten auszustatten. So lassen sich Probleme schnell beheben, unabhängig davon, ob sie einen einzelnen Benutzer, eine Untergruppe von Benutzern oder die gesamte Anwendung betreffen.

um Erkenntnisse aus Ihren Beobachtungsdaten dank einer Reihe von Verbesserungen für Entwickler, darunter Fehlerverfolgung in Echtzeit auf der Grundlage von Protokollen und Traces, umsetzbare Warnmeldungen, Trace-Diagramme und Zeitleisten, eine ansprechende Abfrage-Engine und ein KI-Debugging-Assistent zu gewinnen.

"Cloudflare baut mit seiner Connectivity Cloud die nächste Grenze des Cloud Computing auf. Unsere Kernaufgabe war es schon immer, die Beobachtbarkeit für die Zukunft der Cloud zu vereinfachen und zu innovieren, und das Ökosystem von Cloudflare bietet die ideale Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen", sagte Boris Tane, Gründer und CEO von Baselime. "Mit Cloudflare sind wir in der Lage, uns tief in eine Plattform zu integrieren, der zwei Millionen Entwickler vertrauen und die es ihnen ermöglicht, Anwendungen schnell zu erstellen, auszuliefern und Fehler zu beheben. Ich bin unglaublich gespannt auf das Potenzial dessen, was wir gemeinsam aufbauen können, und auf die Auswirkungen, die es auf Entwickler auf der ganzen Welt haben wird."

