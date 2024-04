Osnabrück (ots) -Doris Schröder-Köpf schlägt anlässlich des 80. Geburtstages von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) an diesem Sonntag versöhnliche Töne an und wünscht dem Jubilar "alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit". Sie werde ihm am Sonntag zum Geburtstag eine persönliche Nachricht zukommen lassen, sagte seine frühere Gattin im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Die Landtagsabgeordnete Schröder-Köpf ist nicht nur die Ex-Frau von Schröder, sondern nach wie vor auch politisch mit ihm verbunden, da die beiden in Hannover im gleichen Wahlkreis wohnen. "Ich bin sozusagen seine Abgeordnete", betonte die SPD-Politikerin und als diese wünsche sie ihm, "dass sein Leben und seine politischen Leistungen eines Tages wieder stärker in Gänze betrachtet werden".Die 60-Jährige, die von 1997 bis 2018 mit Gerhard Schröder verheiratet war, spielte damit auf die aktuelle öffentliche Empörung über Schröders Freundschaft zu Russlands Präsident Wladimir Putin an.Kritiker werfen Schröder vor, sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht ausreichend von dem kriegerischen Überfall sowie von Putin distanziert zu haben. Die SPD wollte den Ex-Kanzler dafür sogar aus der Partei werfen, das Vorhaben scheiterte jedoch."Aus einer gewissen zeitlichen Distanz wird der Blick auf Gerhard Schröder und sein politisches Lebenswerk wahrscheinlich differenzierter sein", erklärte die Abgeordnete Schröder-Köpf im Gespräch mit der NOZ und wünscht Gerhard Schröder, "dass er das noch miterlebt". Überhaupt möge er in Bezug auf das Alter in seiner Familientradition bleiben. Die Mutter von Gerhard Schröder wurde immerhin fast 100 Jahre alt.Gerhard Schröder und Doris Schröder-Köpf hatten als Ehepaar einst zwei Kinder aus Russland adoptiert. Die Tochter und der Sohn sind mittlerweile 22 und 18 Jahre alt. Auch Klara, die heute 33 Jahre alte Tochter aus einer früheren Beziehung von Schröder-Köpf, wurde von Gerhard Schröder adoptiert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5750845