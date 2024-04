Bei American Express stehen schon bald zwei wichtige Ereignisse an - und die könnten die Aktie, die zu Warren Buffetts Favoriten zählt, bald in neue Höhen befördern. Das steckt dahinter. Für manche ist sie das ultimative Statussymbol: die schwarze Karte von American Express. Vergeben wird sie nur auf Einladung und an Kunden mit besonders hohen Umsätzen. Popstars wie Lady Gaga und Jay-Z haben die schwarze Karte besungen und damit auch bei jüngeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...