Gold: Die Rallye geht weiter bis...

Ziele bei 3000 und 3500 US-Dollar sind wahrscheinlich

Mit dem Ausbruch über die Zone um 2050 US-Dollar sind gleichzeitig eine ganze Reihe Spekulanten am Optionsmarkt in Schieflage geraten. Wir hatten in vorangegangenen Analysen genau das thematisiert: Da entschieden mehr Wetten auf ein verweilen unterhalb von 2050/2100 Dollar lauteten, würden alle Stillhalter unter Druck kommen, die auf "nicht steigende" Notierungen gesetzt haben. Genau das passiert nun, und der Fall einer Marke löst in einer Art Domino-Effekt den Fall der nächsten Marke aus.

Das erste Etappenziel bei 2500 US-Dollar ist in Sichtweite. Doch unserer Erwartung nach geht die Reise noch viel weiter. Die Intermarkets sind absolut positiv bis Ende des Jahres, wie sie weiter unten sehen werden. Weitere Ziele sind bei 3000 und 3500 US-Dollar gelegen.

Die CoT-Daten sind neutral und die Saisonalität wird wieder leicht positiv.

Forecast 2024

Laut dem intermarketbasierten Forecast für 2024 soll der Goldpreis von Februar 2024 bis zum Ende des Jahres eine deutlich steigende Tendenz aufweisen. Die Longseite bleibt für uns somit ab Februar wieder eindeutig zu bevorzugen.

Mega-Zyklus

Spannend ist hier in der aktuellen Situation, dass die Bodenbildung (Übergangsphase) auf einem hohen Niveau, in Sichtweite des Allzeithochs stattfindet. Beim letzten Bullenmarkt (auch jetzt sind wir seit 2018 im (Rohstoff) Bullenmarkt) stieg Gold bereits in der Bodenbildungsphase (2006/07) an. WENN es denn mal über die harte und bislang sehr robuste Widerstandszone von 2050-2100 ausbrechen sollte, wäre auch in dieser Übergangsphase bereits ein deutlich steigender Preis des beliebten Edelmetalls wahrscheinlich. Eine 3,5 Jahre andauernde Rallye ist ab 2026 zu erwarten, denn dann geht der nächsten Bullenzyklus im großen Gold-Zyklus los, wie man am rechten Bildrand des Zyklus-Charts erkennen kann.

Die Umsetzung

Da man niemals perfekt timen wird, handhabe ich es so, dass ich in den Bodenbildungsphasen akkumuliere. Ich kaufe in mehreren Tranchen, bei Rücksetzern oder neuen Preishochs Positionen zu. In den Toppbildungsphasen reduziere ich die Positionen sukzessive.

