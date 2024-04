News von Trading-Treff.de Schwache Woche an der Wall Street, die NFP-Daten live analysiert zeigen Stärke. Aktien Apple, Tesla, Nike, Nvidia, Barrick Gold, Canopy Growth Vola am Aktienmarkt steigt im April stark an Nach dem starken ersten Quartal an der Wall Street drehte sich die Stimmung direkt zum Start in den neuen Monat. Der Dow Jones zeigte bisher 4 Verlusttage in dieser Woche und verlor vor allem am Donnerstag massiv, sodass der Abschwung den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...