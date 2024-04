Kalenderwoche 14 am KMU-Anleihemarkt (02.04 - 05.04.2024) - die kapitalmarkterfahrene Karlsberg Brauerei GmbH gibt nach den Oster-Feiertagen die Emission einer neuen Unternehmensanleihe bekannt. Die erstmals im Nordic Bond-Format strukturierte Karlsberg-Anleihe 2024/29 (ISIN: NO0013168005) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und wird in einer noch final festzulegenden Zinsspanne zwischen 6,00 % p.a. und 7,00 % p.a. verzinst. Die Anleihe-Neuemission dient der vorzeitigen Refinanzierung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5). Neben einem öffentlichen Angebot zwischen dem 11. und 25. April gibt es daher auch ein freiwilliges Umtauschangebot (05.04. bis 22.04.2024) an die Inhaber der Alt-Anleihe 2020/25.

Die österreichische Biogena GmbH & Co. KG begibt erstmals eine Unternehmensanleihe. Die fünfjährige Anleihe 2024/29 (ISIN: AT0000A3BYL9) hat ein Volumen von bis zu 6 Mio. ...

