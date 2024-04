Cisco Systems hat kürzlich eine bemerkenswerte Kollaboration mit führenden Unternehmen wie Microsoft, Intel und Google angekündigt, die sich dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf Informations- und Kommunikationstechnologieberufe (IKT) widmet. Diese Bemühungen mündeten in der Gründung des AI-Enabled Information and Communication Technology (ICT) Workforce Consortiums. Das Konsortium soll nicht nur die Auswirkungen von KI auf 56 IKT-Berufsrollen bewerten, sondern auch Schulungsempfehlungen für die betroffenen Arbeitsplätze liefern. Zu den Zielen gehört es, weltweit mehr als 95 Millionen Menschen in den nächsten zehn Jahren weiterzubilden. In diesem Zusammenwirken strebt etwa Microsoft an, bis 2025 zehn Millionen Menschen aus unterversorgten Gemeinschaften mit digitalen Fähigkeiten auszustatten, während Intel anvisiert, bis 2030 über 30 Millionen Menschen KI-Kenntnisse für [...]

