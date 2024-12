Hamburg (ots) -Die aktuelle TIMSS-Studie zeichnet ein alarmierendes Bild: Ein Viertel der deutschen Viertklässler*innen erreicht in Mathematik nur die untersten Kompetenzstufen. Ihnen fehlt es an grundlegenden mathematischen Fertigkeiten und sie können lediglich einfachste Aufgaben lösen. In Regionen, in denen Familien oft vor sozialen und finanziellen Herausforderungen stehen, werden die Defizite besonders deutlich.Ein Lichtblick ist das Projekt "Mambio für dich", das an der Grundschule Archenholzstraße in Hamburg-Billstedt gestartet wurde. 160 Schüler*innen haben Zugang zur innovativen Lern-App Mambio erhalten. Diese App ermöglicht es den Kindern, auch von zuhause aus ihre mathematischen Fähigkeiten spielerisch zu entwickeln und zu verbessern.Die adaptive App Mambio nutzt künstliche Intelligenz, um Lerninhalte individuell auf die Bedürfnisse der Kinder abzustimmen. Sie fördert grundlegende mathematische Kompetenzen wie Zählen, Mengenerfassung und Rechnen in einem kindgerechten, farbenfrohen Umfeld. Besonders in Stadtteilen, in denen viele Familien mit sozialen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind, bietet dieses Projekt eine wichtige Unterstützung. Es gibt den Kindern die Möglichkeit, auch außerhalb des Klassenzimmers gezielt gefördert zu werden.Christina Zerhaft, Grundschulpädagogin an der Grundschule Archenholzstraße, zeigt sich begeistert: "Mambio ist wissenschaftlich erforscht, sieht kindgerecht aus und geht genau auf die Dinge ein, die ich im Unterricht unterrichte. Danke, dass ihr die Kinder seht, die so viel mehr können, wenn sie nur richtig gefördert werden."Das Projekt "Mambio für dich" wird vom Verein "Guter Unterricht für alle e. V." und der neurodactics GmbH umgesetzt. Die Umsetzung an der Grundschule Archenholzstraße wurde durch Spenden von Bildungspat*innen finanziert, die sich für mehr Chancengleichheit einsetzen und ein klares Zeichen für die Zukunft der Kinder setzen.Mit weiteren Spenden könnte das Projekt "Mambio für dich" noch mehr Kindern zugutekommen und ihre Bildungschancen nachhaltig verbessern.Spenden sind möglich an:Guter Unterricht für alle e. V.IBAN: DE56 3702 0500 0001 6327 01Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt.Website: www.guter-unterricht.euPressekontakt:Dr. Torben Rieckmann, erreichbar unter torben.rieckmann@guter-unterricht.eu telefonisch unter 0151 56847508.Zusätzliches Foto- und Videomaterial steht auf Anfrage zur Verfügung.Original-Content von: Guter Unterricht für alle e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177791/5931050