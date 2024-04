Eineinhalb Jahre nach der Pleite der Kryptobörse FTX ist nun ein erstes Urteil gegen den Gründer Sam Bankman-Fried gesprochen worden. Der Kryptomarkt hat den Schock inzwischen überwunden.Die Pleite der Kryptobörse FTX im November 2022 bildete den Tiefpunkt einer langen Durststrecke am Kryptomarkt. Vergangene Woche, am 28. März, ist der ehemalige CEO des Unternehmens, Sam Bankman-Fried (oft mit SBF abgekürzt), von einem New Yorker Gericht zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...