Auch in Bayern werden jetzt E-Tretroller aus Sicherheitsgründen aus dem ÖPNV verbannt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft hat ein entsprechendes Verbot am 2. April in Kraft gesetzt. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund untersagt die Mitnahme von E-Tretrollern ab dem 8. April. In Nürnberg ist ein Verbot in Vorbereitung, wie etwa der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Dort müsse der Beschluss noch durch die Gremien, soll aber "voraussichtlich ...

