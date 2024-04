Apple hat angekündigt, Anpassungen an seinen Richtlinien im Europäischen Wirtschaftsraum vorzunehmen, um den Wettbewerbsauflagen der Europäischen Union nachzukommen. Dies erfolgt im Anschluss an eine Geldstrafe der EU in Höhe von 1,84 Milliarden Euro, die dem Unternehmen wegen Behinderung von Konkurrenten im Musikstreaming-Bereich auferlegt wurde. Apple wird es Entwicklern von Musikstreaming-Apps nun ermöglichen, Nutzer per E-Mail über alternative Kaufmöglichkeiten außerhalb des App Stores zu informieren. Die Maßnahme soll für mehr Flexibilität sorgen und betrifft auch den Marktführer in Europa, der bisher keine Stellungnahme abgegeben hat. Apple selbst betonte jedoch, dass diese Veränderungen nicht die Möglichkeit des Unternehmens beeinflussen, Kommissionen für seine angebotenen Technologien und Dienstleistungen zu erheben.

Patentauseinandersetzungen [...]

Hier weiterlesen