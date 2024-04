© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Wer in den letzten Jahren auf Wasserfonds gesetzt hat, wurde in der Regel mit soliden Renditen belohnt. Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, welche Wasser-ETFs es auf die Top-Plätze schaffen.Mit Wasseraktienfonds ließen sich in der Vergangenheit attraktive Renditen erzielen. Und mit aktiv gemanagten Wasserfonds und kostengünstigeren passiven Wasser-ETFs können auch private Anleger in diesen global steigenden Bedarf investieren, von der Entwicklung des Wassersektors profitieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Wasser-ETFs - eine attraktive Beimischung zum Portfolio Derzeit stehen Anlegern in Deutschland 20 Investmentfonds, davon fünf kostengünstige …