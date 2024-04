© Foto: Adyen



Obwohl der DAX ein richtiges starkes erstes Quartal hatte, lief es bei den Nachbarn in den Niederlanden noch besser. Smartbroker+ stellt holländische Aktien vor, die aktuell richtig gut laufen.Die etwas Älteren unter uns werden sich erinnern: In den Neunziger Jahren machte Frau Antje TV-Werbung für Käse aus Holland. Heute würde Frau Antje wohl eher Werbung für Aktien aus den Niederlanden machen, denn diese sind nämlich alles andere als Käse. Welche Titel hier die drei Top-Performer des ersten Quartals stellen, erfährst du in diesem Beitrag. Bezahldienstleister als Top-Performer unter den Aktien Der Top-Performer des niederländischen Leitindex AEX hat sich im ersten Quartal beeindruckend …