Cardano Prognose: Crash-Gefahr! ADA schwach - was machen die Wale?

Zweistellige Kursverluste gibt es in der letzten Woche für ADA. Cardano fällt wieder unter 0,60 US-Dollar und ist damit einer der schwächsten Top 20 Coins in diesem Zeitraum. Aktuell läuft es für ADA einfach nicht. Während die Bullen bereits zuletzt eine Rallye über 1 US-Dollar prognostizierten, trat kaum eine dieser optimistischen Prognosen wirklich ein. Cardano ist relativ schwach, der Chart wirkt nicht mehr konstruktiv. So könnte weitere Crash-Gefahr drohen. Darauf deutet neben der Price-Action auch das Verhalten der Wale hin.

Werfen wir also einen Blick auf die Cardano Prognose: Finger weg oder jetzt ADA kaufen?

Wale inaktiv: Fällt ADA jetzt?

Cardano is experiencing a lull in whale activity, signaling potential for further $ADA price consolidation or an impending drop. pic.twitter.com/EXPafRamLB - Ali (@ali_charts) April 5, 2024

Der Krypto-Analyst Ali Martinez deutet an, dass bei Cardano derzeit eine Flaute in den Aktivitäten der Großinvestoren herrscht. Dies deute demnach daraufhin, dass der Preis von ADA sich weiter konsolidieren oder möglicherweise sogar stärker fallen könnte. Eine solche Verringerung der Wal-Aktivitäten wird oft als Vorzeichen für eine geringere Marktdynamik gesehen. Eine Stabilisierung auf niedrigeren Preisniveaus sei indiziert. Denn letztendlich ist es häufig das sogenannte Smart Money, das die Märkte bewegt.

Technisch nähert sich ADA jedoch einem überverkauften Zustand, der eine Gegenbewegung wahrscheinlicher machen würde. Insoweit bietet sich die aktuelle Kurszone für eine Reaktion an.

So richtig aufhellen würde sich das Chartbild oberhalb von 0,60 und 0,68 US-Dollar. Anleger verharren hier tendenziell an der Seitenlinie - Anfang April mangelt es an einem klaren Setup.

Cardano-Ökosystem lebendig: 88,6 Millionen Transaktionen

Der jüngste Entwicklungsbericht von Cardano offenbart dennoch einige Fortschritte im Ökosystem. Bislang wurden 88,6 Millionen Transaktionen im Netzwerk verarbeitet, ein Meilenstein, der die anhaltende Netzwerkaktivität unterstreicht und potenziell positiven Einfluss auf den Preis von ADA haben könnte. Denn eine gewisse Korrelation zwischen fundamentaler Entwicklung und Preis lässt sich kaum leugen, obgleich auch viel Spekulation, Narrative und Hypes im digitalen Währungsmarkt an der Tagesordnung sind.

Zudem sind derzeit 1.353 Projekte aktiv in der Entwicklung, was das Netzwerk weiter ausbauen und mehr Nutzer anziehen dürfte. Das Cardano-Ökosystem wächst. Zusätzlich startet am 26. April Cardanos Fund12, ein dezentralisiertes und innovatives Inkubatorprogramm, das eine neue Generation von Entwicklern in das Ökosystem einführen soll. Mehr Nutzen könnte dann mittelfristig auch mehr Anwender zu Cardano bringen, was eine Neubewertung ermöglichen würde.

Die Entwicklung bei Cardano geht also weiter, muss sie aber auch, um mit anderen L1 im umkämpften Segment mithalten zu können.

Cardano Alternative: Sind Meme-Coins 2024 wirklich besser?

Cardano gilt als etablierter Altcoin, der momentan nicht unbedingt als Top-Kaufgelegenheit gilt. Für risikoaffine Trader könnte jedoch ein Blick auf den Meme-Coin-Sektor interessant sein, insbesondere auf neuere Erscheinungen wie Dogecoin20. Denn hier stellt sich die Dynamik klar bullisch dar.

Dogecoin20 hebt sich von seinen Vorgängern durch innovative Ansätze ab. Denn viele Meme-Coins sind nutzlos und haben keinen intrinsischen Wert. Dann wird es irgendwann wenig verlockend, diese noch länger zu halten. Neben Staking-Rewards, die jährlich aktuell eine Rendite von 60 Prozent generieren, bietet der Coin durch einen fixen Total Supply Schutz vor Inflation. Dies ist ein häufiges Problem der Meme-Coins, beispielsweise gibt es bei Dogecoin mit theoretisch unendlichem Supply eine tägliche Verwässerung.

Über 10 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingenommen. Die bevorstehende offizielle Listung am sogenannten Dogecoin-Day bietet bis dahin noch eine Kaufgelegenheit zu einem festen, niedrigen Preis. Der 20. April wurde bewusst ausgesucht - denn rund um den Dogecoin-Day gibt es historisch massive Gewinne bei Meme-Coins.

