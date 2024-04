Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, gab heute die Ernennung von Srini Pallia zum Chief Executive Officer und Geschäftsführer des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Er tritt die Nachfolge von Thierry Delaporte an, der in den letzten vier Jahren einen bedeutenden Wandel bei Wipro eingeleitet hat und nun zurücktritt, um sich seinen Leidenschaften außerhalb des Arbeitsplatzes zu widmen.

Srini ist seit über drei Jahrzehnten bei Wipro tätig und war zuletzt CEO für Americas 1, dem größten und am schnellsten wachsenden strategischen Markt von Wipro. In dieser Funktion beaufsichtigte er verschiedene Industriesektoren, legte deren Vision fest und setzte Wachstumsstrategien um, was zu einer Steigerung der Marktanteile in diesen Sektoren führte. Srini ist Mitglied des Vorstands von Wipro.

"Srini ist eine ideale Führungspersönlichkeit, um Wipro in diesem für unser Unternehmen und unsere Branche entscheidenden Moment zu leiten. In den vergangenen vier Jahren hat Wipro unter schwierigsten äußeren Bedingungen eine große Transformation durchlaufen. Srini war ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung. Sein kundenorientierter Ansatz, sein Wachstumsdenken, sein starker Umsetzungsfokus und sein Engagement für die Werte von Wipro machen ihn zur perfekten Besetzung für das nächste Kapitel von Wachstum und Rentabilität", sagte Rishad Premji, Vorsitzender, Wipro Ltd.

"Ich möchte Thierry meine Dankbarkeit für seine Führungsarbeit bei Wipro ausdrücken. Die von ihm eingeleiteten Veränderungen haben uns besser für die Zukunft aufgestellt. Wir haben unsere Struktur optimiert, unsere Führung gestärkt, Partnerschaften in den Vordergrund gestellt und unsere Effizienz insgesamt verbessert. Dies bietet eine starke Grundlage für Srini, auf der er effektiv aufbauen kann."

"Thierry wird bis Ende Mai weiterarbeiten und eng mit Srini und mir zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten", fügte Rishad Premji hinzu.

Srini kam 1992 zu Wipro und hatte zahlreiche Führungspositionen inne, unter anderem als Präsident der Consumer Business Unit von Wipro und als globaler Leiter der Business Application Services. Srini bringt umfassende institutionelle und branchenspezifische Kenntnisse in die Rolle des CEO ein und kann auf eine langjährige Führungserfahrung in einigen der bedeutendsten technologischen Umwälzungen der Branche zurückblicken.

Zu seiner Ernennung sagte Srini Pallia: "Wipro ist eines der seltenen Unternehmen, das Gewinn und Zweck miteinander verbindet, und ich fühle mich sehr geehrt, dass man mich ausgewählt hat, diese ikonische Institution zu leiten. Ich freue mich darauf, auf dem von Thierry geschaffenen starken Fundament aufzubauen und Wipro auf seinen nächsten Wachstumspfad zu führen. Ich habe meine gesamte Karriere bei Wipro verbracht und weiß unsere 78-jährige Geschichte und unser unglaubliches Team von mehr als 240.000 Mitarbeitern sehr zu schätzen. Wir haben die richtige Strategie und hervorragende Mitarbeiter und Fähigkeiten in der gesamten Organisation, und ich freue mich auf die Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum."

Thierry Delaporte sagte: "Ich bin Rishad und dem Vorstand dankbar für die Möglichkeit, Wipro durch eine Zeit bedeutender Veränderungen zu führen. Ich bin stolz auf das solide Fundament, das wir für den zukünftigen Erfolg von Wipro gelegt haben. In den vier Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben, hat Srini ein erfolgreiches Geschäft in unserem größten Markt Amerika 1 aufgebaut und ist ein wichtiger strategischer Partner für unsere Kunden geworden. Ich bin zuversichtlich, dass Srini unsere Reise fortsetzen und uns zu noch größeren Höhen führen wird."

Srini hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen und einen Master-Abschluss in Management-Studien vom Indian Institute of Science, Bangalore. Er absolvierte das Leading Global Businesses Executive Program der Harvard Business School und das Advanced Leadership Program des McGill Executive Institute.

Srini wird seinen Sitz in New Jersey haben und dem Vorstandsvorsitzenden Rishad Premji unterstellt sein.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240406846122/de/

