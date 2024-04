Ein global agierendes Start-up verblüfft in Wilhelmshaven mit einer einfachen Lösung für den klimafreundlichen Energieträger. Milliardeninvestitionen bringen Wachstum. Wie Anleger investieren. Geht doch! Kurz vor Ostern erteilte die Bundesnetzagentur beschleunigt grünes Licht für den Bau des "Green Energy Hub"-LNG-Terminals des belgischen Wasserstoff-Start-ups Tree Energy Solutions (TES) in Wilhelmshaven. Neben konventionellem Flüssiggas (LNG) will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...