Ein starkes erstes Quartal 2024. Dazu ein weiterer Milliardenauftrag aus Fernost. Die Geschäfte bei Airbus brummen nach wie vor, die Aktie hat kürzlich reihenweise neue Bestmarken aufgestellt. DER AKTIONÄR begleitet den Rekordflug der Airbus-Aktie mit einem Optionsschein im Rahmen seines Echtgeld-Hebel-Depots. Seit Kauf des Scheins am 06.02.24 beträgt das Plus bereits 63 Prozent. Airbus ist längst nicht der einzige Titel, der im Hebel-Depot derzeit Vollgas gibt. Plus 230 Prozent mit dem ASML-Call ...

