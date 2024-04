DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Experten erwarten Rohstoffsuperzyklus - Rio Tinto, Arcadia Minerals und Glencore

Frankfurt (pta/07.04.2024/08:00) - Die Rede von einem neuerlichen Rohstoffsuperzyklus kam Anfang 2022 auf. Im ersten Quartal waren die Rohstoffpreise damals stark angestiegen. Seitdem häufen sich Aussagen von Experten, die einen Superzyklus der Rohstoffe voraussehen. Einer von ihnen ist Marko Papic. "Alle Voraussetzungen für einen investitionsgetriebenen Rohstoff-Superzyklus sind gegeben", sagte der Spezialist für Makroökonomie und Chefstratege für Geopolitik bei der Clocktower Group im Gespräch mit The Market. Eine der wichtigsten Voraussetzungen sei demnach die politisch unsichere Lage in einigen Regionen. Vor allem ein "intern geschwächtes Russland" kann demnach zum entscheidenden Faktor und Katalysator für einen Anstieg der Rohstoffpreise sein.

Mirko Kohlbrecher, Investmentstratege bei der Vermögensverwaltung Spiekermann & CO, nennt einen weiteren Faktor, der für einen nahen Rohstoffsuperzyklus spricht. Er glaubt, dass die Notenbanken die Zinsen im Jahr 2024 senken werden. Änderungen im Währungssystem haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder große Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte gezeigt. Kohlbrecher macht auch darauf aufmerksam, dass ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herrscht. Ein entscheidender Preistreiber.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) - würde als einer der Marktführer stark profitieren

Zahlreiche Bergbaukonzerne würden von einem Rohstoffsuperzyklus profitieren. Einer der größten ist Rio Tinto. Die britisch-australische Bergbaugesellschaft legt ihren Fokus auf die Erschließung, die Erforschung und den Abbau von Mineralienvorkommen. Neben Aluminium finden sich auch Gold, Kupfer, Diamanten, Eisenerz, Industriemetalle, Uran, Kohle und andere Mineralien im Portfolio. Rio Tinto ist weltweit aktiv. Geografische Schwerpunkte finden sich in Nordamerika und Australien. Das Rekordhoch der Aktie von Rio Tinto geht auf Mai 2021 zurück. Damals kletterte der Kurs auf 78,20 Euro. Die Analysten von JP Morgan glauben, dass schon bald ein neuer Rekordwert aufgestellt werden könnte. Sie gaben Mitte Februar 2024 eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von umgerechnet rund 81 Euro aus. (Letzter Aktienkurs Anfang April 2024: 59 Euro)

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - entwickelt mehrere Batteriemetallprojekte

Arcadia Minerals entwickelt mehrere Batteriemetallprojekte in Namibia am möglichen Beginn eines Rohstoff-Superzyklus. Bei den beiden Flaggschiffprojekten konnten zuletzt Meilensteine erreicht werden. Der Bau der Mine ist beim Tantal-Projekt Swanson mittlerweile in vollem Gange. 2025 soll die Produktion beginnen. Mit den Einnahmen will Arcadia Minerals in der Folge die Expansion des Unternehmens finanzieren, um unabhängiger vom Kapitalmarkt zu werden.

Die Infill-Bohrungen beim Lithium-Ton-Projekt Bitterwasser wurden Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen. Eine neue Ressourceneinschätzung soll bald veröffentlicht werden. Der nächste Schritt ist dann eine Scoping-Studie, die Aktionären eine erste wirtschaftliche Analyse bieten soll. Die aktuelle Ressourceneinschätzung liegt bei 327.284 LCE-Tonnen. Das Unternehmen erhofft sich durch die Bohrungen eine deutliche Steigerung. Ein Großteil des Bitterwasser-Projekts wurde noch gar nicht exploriert, was für ein langfristiges Potenzial spricht.

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) - bedeutende Position in der Rohstoffbranche

Das Unternehmen mit Geschäftssitz in Baar (Schweiz) stellt seit der Übernahme von Xstrata im Jahr 2013 eines der bedeutendsten der Rohstoffbranche dar. Die Geschäftstätigkeiten von Glencore bündeln sich in den Bereichen Mineralien und Metalle. Auch Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gehören zum Portfolio. Anfang 2023 hatte die Aktie von Glencore ein Rekordhoch von 6,59 Euro erreicht. Das Jahr schloss sie bei rund 5,40 Euro ab. Im Januar 2024 bestätigten die Analysen von UBS eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von etwa 5,80 Euro.

Passender Rohstoff-Fonds: BlackRock Global Funds Natural Resources Fund (ISIN: LU1864666240)

Der BlackRock Global Funds Natural Resources Fund ist ein Investmentfonds, der darauf abzielt, in Unternehmen aus dem Bereich natürliche Ressourcen zu investieren. Diese Unternehmen sind in Branchen tätig wie Energie, Bergbau, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Wasser.

Top-Holdings: Shell (ISIN: GB00BP6MXD84), TotalEnergies (ISIN: FR0000120271), Exxon (ISIN: US30231G1022) und Glencore

Ein Rohstoffsuperzyklus dauert im Schnitt etwa 20 Jahre

Unterschiedliche Experten sehen viele Faktoren für einen beginnenden Rohstoffsuperzyklus im Jahr 2024 gegeben. Derartige Zyklen dauern in der Regel rund 20 Jahre an.

----------

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global ( http://www.arcadiaminerals.global/ ) Land: Australien / Namibia

Quellen: https://themarket.ch/interview/ alle-voraussetzungen-fuer-einen-investitionsgetriebenen-rohstoff-superzyklus-sind-gegeben-ld.9335 https://www.dasinvestment.com/rohstoffe-stehen-am-anfang-eines-neuen-superzyklus/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/RIO-TINTO-PLC-9590196/news/ RIO-TINTO-JP-Morgan-maintains-a-Buy-rating-45626086/ https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH= b7d3e9ae18bb4e70fac49f7f46c1fcfec21cf9f8&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU0000145815&ID_NEWS=1123843468&ID_NOTATION=364368469

Disclaimer/Risikohinweis Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Arcadia Minerals bezüglich der Explorationsaktivitäten und der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

