Bielefeld (ots) -Die Aramaz Digital GmbH lädt zum vierten Bäcker Digital-Tag am 16. Mai 2024 im Frankfurt Marriott Hotel ein, einem Branchenevent, das sich den neuesten digitalen Trends und Herausforderungen im Bäckerhandwerk widmet. Teilnehmer können sich auf ein umfassendes Programm freuen, das Vorträge zu Instagram-Marketing, effektiven Werbetexten, nachhaltigem Gebäudemanagement, Mitarbeiterproduktivität durch E-Learning, Kundenbindung per App und weiteren aktuellen Themen umfasst.Veranstalter Eyüp Aramaz: "Für den vierten Bäcker Digital-Tag haben wir etwas Besonderes geplant: eine Fülle von Best-Practice-Beispielen direkt aus dem Bäckerhandwerk, die dieses Mal das Event einzigartig machen werden."Die Experten Michaela Merzenich, Julius Kemnitzer, Claudius Uiker & Carsten Kipper, Fritz Lanbin sowie Dominik Skora & Karl-Heinz Faulhaber werden wertvolle Einblicke und Strategien teilen, um Bäckereien im digitalen Kontext zum Erfolg zu führen. Der Tag verspricht, eine ausgezeichnete Gelegenheit zum Austausch und zur Weiterbildung für Bäckereiinhaber und -mitarbeiter zu bieten."Die Auswahl der Themen für den vierten Bäcker Digital-Tag in Frankfurt spiegelt die Kernlösungen für die Bäckereibranche wider: innovative Instagram-Strategien, effektives App-basiertes Kundenmanagement, nachhaltige Gebäudekonzepte, Steigerung der Mitarbeiterproduktivität durch E-Learning und überzeugende Werbetexte. Diese Kombination zielt darauf ab, den Unternehmen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen. Das positive Echo der vorherigen Veranstaltungen bestärkt uns, dass diese Schwerpunkte wesentlich zum täglichen Erfolg unserer Teilnehmer beitragen.", erklärt Eyüp Aramaz.Tickets sind erhältlich unter: https://www.baeckerdigitaltag.deÜber Eyüp Aramaz:Eyüp Aramaz ist Geschäftsführer des Unternehmens Aramaz Digital GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld. Der Marketingexperte verhilft Unternehmen in der Bäckereibranche zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Zu seinen Kunden zählen familiengeführte und mittelständische Bäckereien und Konditoreien. Für sie gewinnt er mit seinen speziellen digitalen Recruiting-Methoden neue Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinander aufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur der Unternehmen orientieren.Weitere Informationen unter: https://www.aramaz-digital.de/