Baden-Baden (ots) -Ausstrahlung am 6. April 2024 neben SWR und MDR erstmalig auch im NDR / Beispiel für erfolgreiche Kooperation zwischen Dritten Programmen der ARD"Die Beatrice Egli Show" startete am Samstagabend (6. April 2024) in die neue Saison. Erstmals wurde die Show neben SWR und MDR auch im NDR übertragen. Zu Gast in Beatrice Eglis Samstagabend-Show waren u. a. Howard Carpendale, Kerstin Ott, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg, Lucy Diakowska und Michael Kaeshammer. Die fünfte Ausgabe der Show ist ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar, das Schweizer Fernsehen SRF sendet am Samstag, 18. Mai 2024.Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Unterhaltung: "Eine Entdeckung für die Samstagabendunterhaltung""Mit ihrer Herzlichkeit, Empathie und Ausstrahlung ist Beatrice Egli eine Entdeckung für die Samstagabendunterhaltung. Es macht großen Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, dass auch die fünfte Ausgabe der Show wieder ein so großes Publikum begeistert hat. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von SWR und MDR, diesmal unterstützt vom NDR, zeigt, welche Kraft in einer klugen Kooperation der Dritten Programme der ARD steckt."Beatrice Egli: "Eine fast schon magische Show""Diese Show war etwas ganz Besonderes für mich. Fast schon ein wenig magisch. Sie hatte bei meinen Gästen diese großartige Balance zwischen musikalischen Superstars und spannenden Newcomern. Eine wunderbare Mischung aus emotionalen Gesprächen und musikalischen Highlights. Das Publikum war bei den Gesprächen genauso ergriffen wie meine Gäste. Und im nächsten Moment feierten wir wieder eine riesige Party. Genau so habe ich mir meine Sendung immer gewünscht!""Die Beatrice Egli Show""Die Beatrice Egli Show" ist eine Produktion von SWR, MDR, NDR und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment. Eine weitere Ausgabe ist für den Herbst 2024 in Planung.