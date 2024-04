Wochenausblick - Alle schauen auf Lagarde

Werbung







Kommende Woche wird es aus makroökonomischer Sicht sehr spannend. Dabei richtet sich insbesondere der Blick auf den Zinsentscheid der EZB und dessen Implikationen auf dem Aktienmarkt. Zum Abschluss der Woche stehen dann die Quartalsergebnisse der Banken und Asset Manager aus den USA im Fokus.



Montag:



Die Woche beginnt direkt spannend: Am Montag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Handelsbilanz der Bundesrepublik Deutschland. Diese ist insbesondere für den Devisenmarkt von Bedeutung, wie dem EUR/USD.









Dienstag:



Auch im ersten Quartal 2024 wird eine eingedämpfte Kreditnachfrage erwartet. Im Zuge der Inflationsbekämpfung hat die EZB seit Sommer 2022 den Leitzins zehn Mal angehoben. Die hohen Zinsen führen zu einer geringeren Kreditnachfrage für Unternehmen und Haushalte. Damit ist die Kreditumfrage der EZB unter Banken ein wichtiger Indikator für geldpolitische Entscheidungen, vor allem im Hinblick auf den Zinsentscheid am kommenden Donnerstag. Außerdem erwarten Sie am Dienstag Zahlen zur aktuellen Geschäftsentwicklung des britischen Öl-Giganten BP.













Mittwoch:



Am Mittwoch richtet sich der Blick aus makroökonomischer Sicht auf den Verbraucherpreisindex der USA. Als Maß für die Preisbewegungen der Verkaufspreise eines repräsentativen Warenkorbs ist der VPI ein wichtiger Indikator, um die Inflation und Veränderungen im Kaufverhalten zu messen. Zusätzlich meldet die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Air Lines Quartalszahlen.







Donnerstag:



Zum Start in die zweite Wochenhälfte folgt mit dem EZB-Zinsentscheid eine wichtige geldpolitische Entscheidung. Derzeit befindet sich der Hauptrefinanzierungssatz im Euroraum bei 4,5 Prozent und der Einlagensatz bei 4,00 Prozent. Erste Zinssenkungen werden voraussichtlich erst im Sommer erwartet, dennoch verspricht der Termin viel, da Notenbankchefin Lagarde auf die geldpolitische Richtung der EZB in den kommenden Monaten verweist. Unternehmensseitig meldet Gerresheimer als weltweiter Marktführer in der Herstellung und Distribution von Verpackungen aus Glas und Plastik seine Ergebnisse für das erste Quartal.







Freitag:



Zum Abschluss der Handelswoche steht der harmonisierte Verbraucherpreisindex in Deutschland an. Prognostiziert wurden 2,3 Prozent im Jahresvergleich. Das Hauptaugenmerk liegt aber kommenden Freitag auf den US-Banken und Asset Manager: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Blackrock und Citigroup melden alle samt Zahlen für das abgelaufene Quartal.



















