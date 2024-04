Stuttgart (ots) -



Der VfB hört einfach nicht auf, die Bundesliga aufzumischen. Es ist mehr als beachtlich, wo der Club steht. Insbesondere wenn man bedenkt, wo er sich vor knapp einem Jahr befand: am Abgrund. Wieder einmal. Am 3. April 2023 übernahm Sebastian Hoeneß. Mit konsequenter Arbeit, klarer Ansprache und gutem Fingerspitzengefühl bei kniffligen Entscheidungen führte er den schlingernden VfB erst durch die Relegation zum Klassenverbleib. Und in dieser Saison dann erst zu einer beeindruckenden Konstanz und in der Folge von Ausrufezeichen zu Ausrufezeichen. Konsequenz am 7. April 2024: zehn Spiele ohne Niederlage in Folge, fünf Auswärtssiege in Serie, 73 Saisontore, 60 Punkte, Tabellenplatz drei und bei noch sechs ausstehenden Spielen sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz.



