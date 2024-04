BELGOROD (dpa-AFX) - Das russische Grenzgebiet Belgorod ist Behördenangaben zufolge am Sonntag in mehreren Wellen von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Durch Trümmer einer abgeschossenen Drohne sei ein Mädchen getötet worden, das mit seiner Familie in einem Auto saß, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Der Familienvater, ein Jugendlicher und zwei Kinder in dem Auto seien verletzt worden. Die Drohne sei über dem Dorf Schagarowka bei der Gebietshauptstadt Belgorod abgestürzt.

Schon in der Nacht auf Sonntag gab es demnach Drohnenangriffe von ukrainischer Seite. Dabei seien in dem grenznahen Dorf Dronowka zwei Autos ausgebrannt und eine Gasleitung beschädigt worden, teilte Gladkow mit. Auch am Samstag waren Angriffe gemeldet worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, am Sonntagnachmittag seien zwölf Drohnen über dem Gebiet Belgorod und drei Drohnen über der Nachbarregion Brjansk abgefangen worden.

Belgorod ist wie keine andere Region Russlands von Kämpfen betroffen. Auf ukrainischer Seite liegt die Großstadt Charkiw, die fast ständig unter russischem Beschuss liegt. Die ukrainische Armee versucht, die russischen Einheiten in und um Belgorod zu behindern. Das Ausmaß der Zerstörung auf russischem Boden ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was Russland in der Ukraine anrichtet./fko/DP/mis