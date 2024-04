© Foto: picture alliance / Zoonar | DANKO N



In dem Tabakkonzern Altria vereinen sich zwei bei Dividenden-Investoren beliebte Features: Eine außergewöhnliche Verlässlichkeit und eine sehr stattliche Dividendenrendite.Seit nunmehr 54 Jahren in Folge hat Altria seine Ausschüttungen kontinuierlich erhöht und stellt damit den Dividenden-Aristokraten Nestlé vom Dividenden-Radar der vergangenen Woche deutlich in den Schatten. Wie aus Angaben des Tabakkonzerns hervorgeht, wurde die Dividende in diesem Zeitraum 58-mal angehoben. Gewöhnlich erhöht das Unternehmen seine Ausschüttungen im August. Wenn es in einem Jahr aber besonders gut läuft, kann eine weitere Erhöhung in der ersten Jahreshälfte hinzukommen. Bereits seit dem Jahr 1928 schüttet …