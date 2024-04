Solana-Ökosystem im Aufschwung - Slothana knackt die 10 Millionen Dollar Marke

Der Kryptomarkt erlebt erneut einen Aufschwung, und nachdem Bitcoin kürzlich die Marke von 70.000 Dollar erneut durchbrochen hat, verzeichnen auch viele Altcoins starke Zuwächse. Insbesondere Meme Coins auf der Solana-Blockchain stechen als klare Sieger hervor. Mit einem Plus von mehr als 5 % macht BONK auf sich aufmerksam, während Dogwifhat (WIF) sogar um mehr als 15 % ansteigt. Auch der SOL-Kurs liegt wieder weit über 180 Dollar. In diesem Umfeld zieht Slothana ($SLOTH) das Interesse der Investoren auf sich. Der neue Coin erreicht einen Meilenstein nach dem anderen und hat inzwischen auch die 10 Millionen Dollar Marke geknackt. Ist jetzt die letzte Chance für Anleger, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu investieren?

10 Millionen Dollar in nur zwei Wochen

Das Projekt Book of Meme (BOME) hat einen regelrechten Hype um Meme Coins auf der Solana Blockchain entfacht, die nach einer kurzen Vorverkaufsphase an Kryptobörsen gelistet und den Frühinvestoren exorbitante Renditen beschert haben. Nachdem BOME in 48 Stunden um mehr als das 300-fache in die Höhe geschossen ist, erzielten Investoren auch mit SLERF und einer Reihe weiterer Meme Coins auf Solana in den letzten Wochen beachtliche Gewinne. Nun scheint Slothana an der Schwelle zu einer ähnlichen Kursexplosion zu stehen. Der Vorverkauf, der erst seit knapp zwei Wochen läuft, hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingespielt.

(Slothana Vorverkauf - Quelle: Slothana Website)

Die beachtliche Nachfrage nach $SLOTH schon während des Presales lässt Analysten vermuten, dass es sich hierbei um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. Die Entwickler haben allerdings noch kein offizielles Startdatum bekannt gegeben, was bedeutet, dass jeder Tag die letzte Möglichkeit sein könnte, noch vor dem offiziellen Verkaufsstart zu investieren. Wer am Presale von $SLOTH teilnehmen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse überweisen und erhält im Gegenzug 10.000 $SLOTH pro SOL. Dabei ist es wichtig, die Überweisung von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom vorzunehmen, um sicherzustellen, dass man den Airdrop der $SLOTH-Token erhält.

Erfahrene Entwickler involviert?

Direkt nach der Ankündigung des Vorverkaufs von Slothana auf Twitter meldete sich der offizielle X-Account von SMOG zu Wort, was sofort zu Vermutungen anregte, ob die Köpfe hinter SMOG möglicherweise auch an Slothana beteiligt sind. $SMOG hat in einer rekordverdächtig kurzen Zeitspanne eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar erreicht und zählt somit zu den Top Meme Coins auf Solana. Eine Beteiligung dieser Entwickler könnte sich auch auf Slothana bullish auswirken.

To the moon - SMOG (@SMOGToken) March 26, 2024

Unabhängig davon, ob das SMOG-Team auch hinter $SLOTH steht, unterstreicht der Tweet die Vernetzung des Slothana-Teams im Krypto-Bereich. Auch der offizielle Account von Wall Street Memes (WSM), der über 300.000 Follower auf X verfügt, ließ einen Kommentar da. Da eine große Reichweite das A und O für den Erfolg eines Meme Coins ist, könnte Slothana durchaus der nächste große Coin sein, der Frühinvestoren unglaubliche Renditen verschafft.

