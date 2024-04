Dogwifhat steigt um 15 Prozent: Kann der Meme Coin die 10 Dollar Marke knacken?

Es gibt nur noch wenige Tage, an denen der Solana-basierte Meme Coin Dogwifhat (WIF) nicht unter den stärksten Performern unter den 100 größten Kryptowährungen zu finden ist. Derzeit ist kaum ein Coin so gehyped wie WIF und es sieht auch noch nicht danach aus, als würde sich das schon bald ändern. Obwohl an Sonntagen tendenziell eher weniger los ist am Kryptomarkt, steigt WIF um mehr als 15 % und auch das Handelsvolumen explodiert wieder. Nachdem Dogwifhat nun schon der größte Meme Coin im Solana-Ökosystem ist, fragen sich viele, ob auch die 10 Milliarden Dollar Marke überschritten werden könnte.

Kann WIF auf 10 Dollar steigen?

Da eine Milliarde WIF-Token in Umlauf sind, wäre ein Kursziel von 10 Dollar nötig, damit die Marktkapitalisierung des Meme Coins 10 Milliarden Dollar beträgt. Ausgeschlossen ist das keineswegs. Das Allzeithoch lag bereits knapp unter der 5 Dollar Marke und der heutige Tag macht wieder deutlich, dass eine allgemeine Stärke am Kryptomarkt Dogwifhat noch deutlich höher treiben könnte. Steigt Bitcoin um 3 %, steigt der Meme Coin um 15 %.

(Dogwifhat Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Da erwartet wird, dass der Bitcoin-Kurs im Laufe des Jahres auf weit über 100.000 Dollar steigt und damit auch die meisten Altcoins noch explodieren dürften, sollte ein Kursziel von 10 Dollar für Dogwifhat durchaus möglich sein. Schon jetzt ist WIF der drittgrößte Meme Coin nach Marktkapitalisierung seit PEPE überholt wurde und es sieht danach aus, als wäre hier noch deutlich mehr möglich. Dennoch müssen sich Anleger darüber im Klaren sein, dass die Bewertung mit 3,85 Milliarden Dollar schon jetzt extrem hoch ist und ein Anstieg auf 10 Milliarden Dollar ein Plus von rund 160 % bedeuten würde.

Das ist natürlich eine beeindruckende Performance, Meme Coins können aber gerade am Anfang noch deutlich höhere Gewinne einbringen. Vor allem beim neuen Slothana ($SLOTH), der derzeit im Vorverkauf erhältlich ist, erwarten Analysten aufgrund der hohen Nachfrage eine Kursexplosion, sobald der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Innerhalb kürzester Zeit wurde hier die 10 Millionen Dollar Marke überschritten, weshalb bereits darüber spekuliert wird, ob es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte.

Jetzt Slothana Website besuchen.

WIF oder SLOTH?

Bei WIF handelt es sich um einen Meme Coin, der bereits eine Milliarden Dollar Bewertung erreicht hat, sodass x100 Gewinne oder mehr hier äußerst unwahrscheinlich sind. Immerhin müsste der Coin dafür der drittgrößte nach Marktkapitalisierung werden - gleich nach Bitcoin und Ethereum. Slothana ($SLOTH) steht dagegen erst am Anfang und die hohe Nachfrage in den ersten zwei Wochen des Vorverkaufs deutet darauf hin, dass es sich hier durchaus um den nächsten x100 Coin handeln könnte.

(Slothana Token-Vorverkauf - Quelle: Slothana Website)

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass die Entwickler den Vorverkauf angekündigt haben und inzwischen wurden über 10 Millionen Dollar umgesetzt. Wer sich am Presale beteiligen möchte, kann von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält dafür beim Launch die $SLOTH-Token per Airdrop. Der Vorverkauf deutet auf einen ähnlich erfolgreichen Start wie bei Book of Meme oder Slerf hin, was für frühe Käufer Gewinne von tausenden Prozent innerhalb kürzester Zeit bedeuten könnte. Damit stehen die Chancen gut, dass $SLOTH die Performance, die jetzt noch bei WIF möglich ist, übertrifft.

Jetzt $SLOTH kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.