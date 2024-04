Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Meyer Burger bietet Balkonkraftwerk "Made in Germany" an und startet Vertrieb über eigenen Onlineshop



08.04.2024 / 06:40 CET/CEST





Medienmitteilung Thun, 8. April 2024 Meyer Burger bietet Balkonkraftwerk "Made in Germany" an und startet Vertrieb über eigenen Onlineshop Meyer Burger bietet erstes Balkonkraftwerk komplett "Made in Germany" an und arbeitet dabei mit Solarnative zusammen, einem innovativen Anbieter von Mikro-Wechselrichtern aus deutscher Herstellung.

"Meyer Burger Balcony" ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Privatkunden können ihr eigenes Balkonkraftwerk online konfigurieren und direkt auf meyerburger.com bestellen.

"Meyer Burger Balcony" zeichnet sich durch ansprechende Ästhetik, eine vereinfachte Installation und eine datensichere Einspeisung ins Hausnetz aus. Es überzeugt mit Solarmodulen, die höchste Energieerträge aufweisen, 25 Jahre Produktgarantie haben und frei von giftigem Blei und PFAS sind. Die Herstellung erfolgt nach hohen ethischen und sozialen Standards und nicht in Zwangsarbeit oder unter ökologisch schädlichen Bedingungen. Die Meyer Burger Technology AG, ein langjähriger Pionier und Technologieführer in der weltweiten Solarindustrie, hat ein vollständig in Deutschland hergestelltes Balkonkraftwerk in sein Angebot aufgenommen. Das Komplettpaket "Meyer Burger Balcony" können Privatkunden ab sofort direkt im Onlineshop auf meyerburger.com konfigurieren und kaufen. "Meyer Burger Balcony" eröffnet Hausbesitzern und Mietern die Möglichkeit, umweltfreundlichen Solarstrom direkt vom eigenen Balkon zu gewinnen. Dank seines Plug & Play-Systems ist das Balkonkraftwerk einfach zu installieren und jederzeit modular erweiterbar. "Mit Meyer Burger Balcony bringen wir eine Lösung direkt an Privatkunden, mit der jeder selbst zum Sonnenstromproduzenten zu werden kann - und das mit hochwertigen Komponenten und IT-Lösungen 'Made in Germany', frei von Giftstoffen und Zwangsarbeit", sagt Bettina Brammer, Marketingleiterin von Meyer Burger. "Die Partnerschaft mit Solarnative ermöglicht es uns, eine intelligente Komplettlösung anzubieten." "Meyer Burger Balcony" ist mit langlebigen, vollschwarzen Meyer Burger-Modulen ausgestattet. Durch den Einsatz der patentgeschützten Technologie von Meyer Burger liefern diese Solarmodule besonders hohe Energieerträge. Der deutsche Partner Solarnative liefert sowohl den Mikro-Wechselrichter als auch die intelligente Steuereinheit zur Regelung und Überwachung der Einspeiseleistung, sowie die datensichere, auf deutschen Servern gehostete App. Nach der Installation wird das System einfach mit Hilfe eines handelsüblichen Schuko-Steckers an jede Aussensteckdose angeschlossen. Die IntelliGate-Steuereinheit überwacht und regelt die Einspeiseleistung, während die Solarnative-App alle erforderlichen Überwachungs- und Konfigurationsoptionen bereitstellt. Dank der Einzelmodulsteuerung behält der Kunde jederzeit die Leistung jedes Solarmoduls im Blick und sieht, wie viel Strom das Balkonkraftwerk erzeugt, und wie viel CO2-Emissionen es einspart. Neben der einfachen Handhabung bietet das "Meyer Burger Balcony" weitere Vorteile: Die Solarmodule sind frei von Giftstoffen wie Blei oder PFAS, werden nach europäischen Umwelt- und Sozialstandards ohne Zwangsarbeit gefertigt und bieten auch nach 25 Jahren noch mindestens 92 Prozent der Nennleistung. Zudem gibt es eine umfassende 25-jährige Produktgarantie auf die Module und den Wechselrichter. "Meyer Burger Balcony" ist als Komplettset mit ein oder zwei Solarmodulen erhältlich, inklusive Wechselrichter und optional mit Balkonhalterung von Wagner Solar ebenfalls aus deutscher Fertigung. Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten sowie zu Preisen und zur Bestellung von "Meyer Burger Balcony" gibt es im Onlineshop unter https://www.meyerburger.com/balcony. Medienkontakt Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications M. +49 174 349 17 90 anne.schneider@meyerburger.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 20240408_MBTN_MM_Balkonsolar_DE





Ende der Medienmitteilungen