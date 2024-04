Regulierter Security Token: Steelcoin: Mit einem digitalen Wertpapier in Stahl investieren

Stahl ist einer der meistverwendeten Werkstoffe. Ohne ihn gäbe es keine Hochhäuser, keine Autos und keine Zivilisation. Mit Steelcoin, einem digitalen Wertpapier, können Anleger in die Stahlpreisentwicklung investieren.

Bisher war es kaum möglich, in die Performance von Stahl zu investieren. Der österreichische Stahlhändler Frankstahl will das mit einem digitalen Wertpapier (Security Token) ändern. Steelcoin ist ein übertragbares Wertpapier im Sinne der EU-Prospektverordnung und orientiert sich an der Entwicklung des Stahlpreises.



Mit Steelcoin partizipieren Anleger besonders einfach und bequem an der Wertentwicklung des Stahlpreises, ohne sich selbst um die Lagerung von physischem Stahl kümmern zu müssen. Dennoch ist Steelcoin durch physischen Stahl gedeckt - Frankstahl hält nach eigenen Angaben ständig mehr als 50.000 Tonnen davon auf Lager.



Seit September 2022 ist der Wert von Steelcoin um rund 16 Prozent gestiegen. Aktuell kostet ein Steelcoin 2109,70 Euro (Stand: 25.03.24).