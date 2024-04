Der DAX ist nach der gestiegenen Unsicherheit über zukünftige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed am Freitag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Ende verlor er 1,2 Prozent auf 18.175,04 Zähler. Zum Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex wohl zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen nahezu unverändert bei 18.175 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart relativ ruhig. Die Aktie von TUI wird heute mit seiner Hauptnotiz an die Börse in Frankfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...