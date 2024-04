EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

59.226 Orders im März Handelstätigkeit der Kunden bleibt sehr erfreulich

Karsten Müller vorzeitig bis zum 30.06.2029 als Vorstand der sino AG bestellt. Düsseldorf, 8. April 2024 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat März 2024 59.226 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 4,74 % gegenüber dem Vormonat (+5,04 % ggü. März 2023). März 2024 Februar 2024 März 2023 Orders gesamt 59.226 62.175 56.383 Wertpapier-Orders 57.586 59.167 52.331 Future-Kontrakte 9.926 12.602 9.030

Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 151,18 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 8,94 % gegenüber dem Vormonat (-8,55 % ggü. März 2023). Per 31.03.2024 wurden bei der sino AG 265 Depots betreut (+0,76 % ggü. Vormonat). Karsten Müller ist vom Aufsichtsrat der sino AG in seiner Sitzung vom 23.02.2024 vorzeitig als Vorstand des Unternehmens bis zum 30.06.2029 bestellt worden. Die ursprüngliche Bestellung datierte bis zum 31.05.2025. "Der gesamte Aufsichtsrat und auch ich persönlich freue mich sehr, dass wir Karsten Müller vorzeitig für eine Vertragsverlängerung gewinnen konnten. Zusammen mit Ingo Hillen ist der Vorstand ideal besetzt, so dass der maßgebliche Grundstein für den künftigen Geschäftserfolg der sino AG gelegt ist.", so Dr. Marcus Krumbholz, Aufsichtsratsvorsitzender der sino AG. "Ich freue mich sehr über die Entscheidung und darauf, die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Karsten Müller in den nächsten Jahren fortzusetzen", erklärt Ingo Hillen, Gründer und Vorsitzender des Vorstands der sino AG. "Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, zusammen mit Ingo Hillen auch zukünftig die Geschichte der sino AG weiterschreiben zu dürfen. Wir haben noch viel vor.", so Karsten Müller, Vorstand der sino AG.



