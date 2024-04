Der DAX ist am Freitag ordentlich abgesackt und viele Anleger fürchten sich jetzt vor einer Korrektur an den Märkten. Doch diese könnte eine ideale Gelegenheit sein, diese drei Top-Aktien aus dem deutschen Leitindex zu kaufen. Der DAX hat am Freitag mit einem Minus von über einem Prozent den Handel geschlossen. Ein seltenes Bild in einem Jahr, in dem der deutsche Leitindex von einem Hoch zum anderen gelaufen ist. Nun gehen einige Anleger und Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...