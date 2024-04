The following instruments on XETRA do have their first trading 08.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.04.2024Aktien1 JP3545270005 Tess Holdings Co. Ltd.2 CA49571M5037 Kingfisher Metals Corp.3 US6963894026 Palisade Bio Inc.4 CA76125Y6001 Robex Resources Inc.Anleihen/ETF1 USU02400AB28 AMC Networks Inc.2 FR001400P4R2 Bel S.A.3 XS2793255162 JT International Financial Services B.V.4 US55903VBC63 WarnerMedia Holdings Inc.5 CA47788ZAR25 John Deere Financial Inc.6 US89157XAB73 TotalEnergies Capital S.A.7 US89157XAC56 TotalEnergies Capital S.A.8 US05971BAK52 Banco BTG Pactual S.A.9 BE6350897169 Belgien, Königreich10 XS2800676525 CDP Financial Inc.11 XS2798276270 Danske Bank A/S12 USF7629AJB47 Engie S.A.13 USF7629AJD03 Engie S.A.14 USF7629AJC20 Engie S.A.15 USL67359AB21 Nexa Resources S.A.16 DE000NLB41U5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 DE000NLB41T7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-18 DE000NLB41S9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 DE000NLB41R1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB41Q3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB41K6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 DE000NLB41M2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-23 USC69798AY93 Ontario Teachers Finance Trust24 FR001400PAJ8 Valéo S.E.25 XS2689001100 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.26 XS2800644671 International Development Association27 US89157XAA90 TotalEnergies Capital S.A.28 CH1310346304 Zürich, Stadt29 IE000W336086 iShares China CNY Bond UCITS ETF Hedged EUR (Dist)