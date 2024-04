Nach Darstellung von SMC-Research hat LAIQON im letzten Jahr Projekte mit großen Partnern gestartet, die den anvisierten deutlichen Ausbau der Assets under Management (AuM) unterstützen sollen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet ein dynamisches Wachstum gepaart mit einer kräftigen Ergebnisverbesserung und sieht hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie.

LAIQON habe in den letzten Jahren umfangreiche Entwicklungsarbeiten vorangetrieben und sich damit als eine hierzulande führende Asset Management Factory positioniert, die insbesondere über eine umfassende digitale Plattform und ein KI-gesteuertes Investmentsystem (LAIC Advisor) verfüge und damit den Innovationsprozess in der Investmentindustrie entscheidend vorantreiben könne. Der Abschluss großer Partnerschaften im letzten Jahr, u.a. mit Union Investment und der Volksbank Rosenheim (der größten Volksbank in Bayern), dokumentiere, dass das auf eine starke Resonanz im Markt stoße.

Zusammen mit diesen Partnern werde LAIQON das Wachstum nun vorantreiben. Im letzten Jahr haben die Erlöse bereits um 42 Prozent auf 30,7 Mio. Euro zugelegt und das EBITDA sei von -9,9 auf -4,7 Mio. Euro verbessert worden, so die Analysten.

Der zentrale Treiber sei der Ausbau der Assets under Management, die 2023 von 5,7 auf 6,1 Mrd. Euro zugelegt haben und im ersten Quartal dieses Jahres bereits weiter auf 6,4 Mrd. Euro gesteigert worden seien. Für 2025 peile das Management 8 bis 10 Mrd. Euro an, wovon 1,5 Mrd. Euro auf LAIC entfallen sollen. Bezogen auf die Nettoerlöse nach Abzug der Provisionen werde ab dann eine EBITDA-Marge von 45 Prozent anvisiert.

Die Analysten trauen dem Unternehmen die Fortsetzung des Wachstumskurses und eine kräftige Ergebnisverbesserung zu. Mit den abgeschlossenen Kooperationen sei dafür eine sehr gute Grundlage geschaffen worden. Nach einer Aktualisierung ihres Wachstumsmodells sehen die Analysten den fairen Wert jetzt bei 13,00 Euro und damit etwas höher als bislang (12,50 Euro).

Die Aktie weise damit ein hohes Aufwärtspotenzial auf. Unterstrichen werde dieses durch die LAIC-Bewertung von 65 Mio. Euro. Könne die aktuelle Token-Emission zu diesen Konditionen erfolgreich abgeschlossen werden - und die Analysten sehen gute Chancen dafür - dann decke allein der Anteil an dieser Tochter 60 Prozent des Börsenwerts von LAIQON ab. Die beiden anderen Bereiche Asset Management und Wealth Management seien im Moment aber noch erheblich umsatzstärker.

Die Analysten halten in dem aktuellen Kurs die Wachstumschancen, die insbesondere aus den großen Kooperationsprojekten resultieren, für deutlich unterschätzt. Angesichts der aussichtsreichen Marktposition und des hohen Bewertungspotenzials bekräftigen sie ihr Urteil "Buy".

