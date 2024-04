DJ Novartis-Cholesterinsenker mit positiven Daten in Phase-3-Studie

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Ein im Vergleich zur klinischen Praxis früherer Einsatz des Novartis-Cholesterinsenkers Leqvio in der Behandlung von Arteriosklerose-Patienten kann die gefährlichen LDL-Blutfette effektiver senken.

Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie in den USA hätten gezeigt, dass eine Gabe von Leqvio zusätzlich zur maximal verträglichen Statintherapie noch vor der in der Leitlinie empfohlenen Gabe von Ezetimib zu einer signifikanten Senkung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins führte, wie der Schweizer Pharmariese am Wochenende mitteilte. Das Sicherheitsprofil von Leqvio entspreche dabei dem früherer Studien, so das Unternehmen.

April 08, 2024

